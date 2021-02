KORONAVÍRUS Prešov aj Poprad od pondelka otvoria svoje školy aj škôlky

PREŠOV - Mesto Prešov od pondelka (8. 2.) otvorí všetky materské školy (MŠ) a základné školy (ZŠ) pre žiakov prvého stupňa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Potvrdil to hovorca radnice Vladimír Tomek.

Ako pripomenul, počas tohto víkendu zriadili v súvislosti s návratom detí do škôl osem odberných miest. Určené sú pre zamestnancov ZŠ, MŠ, základných umeleckých škôl (ZUŠ) a rodičov, respektíve zákonných zástupcov všetkých žiakov prvého stupňa ZŠ a detí, ktoré navštevujú MŠ. Testovanie môžu využiť aj zamestnanci a rodičia detí zo súkromných alebo cirkevných MŠ a ZŠ, ktorých sa od pondelka týka prechod na prezenčnú výučbu.

„Následne vyhodnotíme výsledky testovania a v prípade potreby aj vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie v meste Prešov sme pripravení prijať ďalšie opatrenia, ako napríklad zatvorenie niektorých tried s cieľom zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 na školách,“ dodal Tomek.

Poprad od pondelka otvorí svoje školy

Mesto Poprad od pondelka (8. 2.) otvorí všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Všetkým ich zamestnancom poskytne respirátory a v spolupráci s Nemocnicou Poprad rúška pre deti. Radnica o tom informuje na svojej webovej stránke. Na základe rozhodnutia riaditeľov okrem ôsmich základných škôl a materských škôl, ktoré pod ne patria, otvoria tiež Spojenú školu na Letnej ulici aj Základnú umeleckú školu (ZUŠ) na Letnej i Štefánikovej ulici.

„ZŠ obnovia výchovu a vzdelávanie len v ročníkoch 1. až 4., v ZUŠ bude prezenčné vyučovanie len pre žiakov 1. až 4. ročníka v individuálnej forme okrem speváckych a dychových odborov v zmysle rozhodnutia ministra školstva,“ pripomína mesto s tým, že v súvislosti s potrebou mať negatívny test na ochorenie COVID-19 zriadilo tri testovanie miesta v Aréne Poprad. V sobotu sú otvorené do 20.00 h, v nedeľu (7. 2.) od 8.00 do 20.00 h s prestávkou od 12.00 do 13.00 h.