Exriaditeľa PPA prepustili z väzby: VIDEO Zmenený na nepoznanie! Za mrežami schudol desiatky kíl

Väzbu Juraja Kožucha nahradil súd viacerými podmienkami. Medzi nimi aj peňažnou zárukou, ktorá bola podľa našich informácií až 50-tisíc eur. Kožuch bude mať aj monitorovací náramok, nesmie sa stretávať so svedkami a opustiť miesto bydliska.

Juraj Kožuch pred Špecializovaným trestným súdom v apríli 2020 Zdroj: TASR/Ján Krošlák

Juraj Kožuch tesne po prepustení z väzby Zdroj: Ivan Mego

Zdroj: Ivan Mego

Exriaditeľ PPA vyšiel z väzby takmer po desiatich mesiacoch a na prvý pohľad bolo vidno, že schudol desiatky kíl. "Ja neviem prečo niektorí vypovedali tak, ako vypovedali. Nie je to pravda," povedal Kožuch tesne po prepustení. "Teraz som vyšiel z väzby, nevinný človek bol zatvorený viac ako osem mesiacov. Čo si myslíte, ako sa cítim?" povedal Kožuch s tým, že ide domov zvítať sa so svojimi troma deťmi.

Zdroj: Ivan Mego

Sprevádzal ho advokát

Exriaditeľa PPA prišiel vyzdvihnúť jeho advokát Roman Balco. "Môj klient od začiatku trvá na jeho nevine, ktorú od začiatku konania dokazujeme. Podľa informácií, ktoré mám, mala byť dnes jeho väzba nahradená, čo je veľmi dobrá správ," povedal pre Topky Balco.

Viac sa dozviete vo videu.

Kauza Dobytkár

Dvojica je stíhaná pre pokračovací obzvlášť závažný zločin prijímania úplatku spolupáchateľstvom. Polícia ich zadržala 22. apríla v rámci akcie Dobytkár. Počas nej Národná kriminálna agentúra do polovice júla obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Všetky čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur. Väzobne stíhajú sedem ľudí. Na začiatku júla polícia v rámci akcie zadržala aj nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a podnikateľa Petra Kubu. Pôvodne Norberta Bödöra sudca pre prípravné konanie ŠTS Michal Truban do väzby nezobral. Trojčlenný senát NS SR však 9. júla vyhovel sťažnosti prokurátora ÚŠP voči rozhodnutiu Trubana a Norberta Bödöra do väzby zobral. Deň nato zobral do väzby aj Petra Kubu.