Ostrá kritika Danka na adresu Pellegriniho: VIDEO Nie si Kráľ Slnko, odkázal mu šéf SNS

"Milý pán Peter Pellegrini, mrzí ma, že nehovoríš pravdu vo veci referenda. Máš úžasný boží dar, keď sa usmievaš, ľudia si vždy myslia, že hovoríš pravdu. No len ty a ja vieme, že vo veci referenda, to tak nie je," povedal na úvod Danko, ktorý šéfuje mimoparlamentnej SNS. Tá ostala pred bránami do Národnej rady po minuloročných voľbách. Získala 3,16 percenta hlasov.

Danko Pellegrinimu odkázal, že by nemal zabúdať na to, že bez Roberta Fica by sa nikdy nestal predsedom vlády. "On ťa financoval, on ťa držal za ruku, on ťa kryl a pomáhal," vymenoval Danko.

Bol si silný, lebo sme ťa kryli

Podľa slov Danka dnes musí Pellegrini sám dokázať, z čoho financuje vlastnú politickú stranu. "Z čoho chceš financovať referendum. Nezabúdaj však aj na príbeh Rada Procházku. Nezabúdaj na to, že opozícia nespí. Bol si silný preto, lebo sme ťa kryli. Veľa vecí zostane medzi nami, Peter, a len ty vieš, prečo si letel do Drážďan. Ja som presvedčený, že dnes skúmajú všetky lety. A nemáš inú šancu, ako pravdepodobne povedať pravdu," doplnil.

Radoslav Procházka bol predsedom strany Sieť. Prieskumy ju favorizovali, napokon utrpela porážku. Zdroj: SITA

Danko sa vyjadril, že nechápe, prečo si Pellegrini myslí, že "nikoho nepotrebuje". Je presvedčený, že "znova bude musieť vzniknúť koalícia". "Nezabúdaj na iné osobnosti v politike, ktoré tri roky pred voľbami mali pocit, že rozdávajú karty. Kráľovstvo na Slovensku nemáme. A správať sa ako Kráľ Slnko ti neprináleží. A myslím si, že ani nepristane," odkázal lídrovi Hlasu.

Peter Pellegrini sa nedávno vyjadril, že petičný výbor pre zber podpisov za referendum o predčasných parlamentných voľbách vznikne v najbližších dňoch.Tvrdí, že pred voľbami nemá zmysel sa vymedzovať, s kým by strana mohla potenciálne vládnuť.