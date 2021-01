Predbežné výsledky skríningu: Pozrite si REBRÍČEK najhorších okresov! Testovanie bude pokračovať

Na Slovensku pri skríningovom testovaní na koronavírus od 18. do 25. januára vykonali 2.588.578 antigénnych testov. Z toho 30 566 bolo pozitívnych. Miera pozitivity je tak v rámci Slovenska na úrovni 1,18 percenta. Hranicou, ktorá rozdelí okresy na najviac zamorené a tzv. "bezpečné" sa stalo približne jedno percento.

Slovensko sa rozdeľuje na dve polovice

Deliacou hranicou sa nakoniec stane pozitivita 1,02 %. "Tak to vyšlo," uviedol premiér na tlačovke. Zároveň dodal, že je možné, že sa v oficiálnych výsledkoch môžu dva alebo tri okresy preradiť do červenej alebo tej bezpečnej oblasti, no poradie by sa podľa Matoviča výrazne meniť nemalo.

Zdroj: ÚV SR

Situácia je vážna aj naďalej. Zatiaľ nie je jasné, ako presne bude testovanie ďalej prebiehať. Premiér Matovič uviedol, že možno bolo riešenie, keby sa antigénovým testom vedeli ľudia otestovať aj doma a nemuseli by chodiť na odberné miesta. Takto by rodičia mohli testovať napríklad aj svoje deti. "Možno by nás niekto z Bruselu prefackal, neviem," dodal.

Zdroj: ÚV SR

Testovať by mali aj v bezpečných okresoch

Aký režim bude v tzv. "bezpečných" okresoch, nie je nateraz vyriešené. Minister zdravotníctva povedal, že sa k tomu vyjadria v piatok spolu s odborníkmi. Minister zdravotníctva aj premiér odporúčajú, aby sa ďalej testovalo aj v okresoch, ktoré sú na tom podľa rebríčka lepšie. "Chceme sa nad tým zamyslieť a v piatok vám poviem, aké sú na to názory konzília aj odborníkov," uviedol Krajčí s tým, že presný postup ešte musia prebrať. Premiér ku koncu uviedol, že by bol rád, keby sa tento víkend opäť otestovalo celé Slovensko.

ZOZNAM najhorších okresov

Medzi najhoršími okresmi sú Topoľčany, Levice a Hlohovec, ktoré majú priebežne mieru pozitivity nad dve percentá.

Zdroj: ÚV SR

ZOZNAM okresov, ktoré majú pozitivitu pod hranicou jedného percenta

Medzi najlepšie okresy priebežne patria Veľký Krtíš, Tvrdošín a Svidník.

Zdroj: ÚV SR

Zákaz vychádzania

Vláda v januári predĺžila zákaz vychádzania do 7. februára. Zároveň oznámila, že sa od 18. do 26. januára uskutoční na Slovensku plošný skríning, ktorý si mali zabezpečiť samosprávy. Zatiaľ oficiálne platí, že od 27. januára až do 3. februára platia sprísnené opatrenia pre celé Slovensko. Certifikát s negatívnym výsledkom budete potrebovať do práce, na pracovný pohovor, do prírody, na cestu na poštu, do banky, do posťovne, ak si budete chcieť vyzdvihnúť tovat v zásielkovani, ale do trafiky či autoservisu. Polícia zároveň avizovala, že kontroly budú prísnejšie.