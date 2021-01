Boj s extrémizmom a nenávistnými prejavmi nesmieme oslabiť, hovorí prezidentka

Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Boj s extrémizmom a nenávistnými prejavmi rastie na význame na celom svete a nesmieme ho oslabiť ani my. Pripravované zmeny vo fungovaní špeciálnej prokuratúry by k oslabeniu viesť nemali. Prezidentka SR Zuzana Čaputová to uviedla po pondelkovom (25. 1.) stretnutí s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.