Drucker ostro skritizoval vládu za očkovanie: Delíte sa na panstvo a plebs! Dôrazná výzva Krajčímu

BRATISLAVA - Zatiaľ čo v iných krajinách je očkovanie proti ochoreniu Covid-19 v plnom prúde, na Slovensku ide slimačím tempom. Nie je za tým len to, že Slováci sú na predných miestach vo viere v konšpirácie, ale aj nedostatočná informovanosť a podľa Tomáša Druckera zlá organizácia vlády.

Bývalý minister zdravotníctva a zakladateľ strany Dobrá voľba Tomáš Drucker si nedával servítku pred ústa! Vládnym poslancom poriadne "naložil" za očkovanie, ktoré sa na Slovensku vlečie slimačím tempom.

"Vládne panstvo sa nedokáže ovládať ani v takej citlivej téme, akou je očkovanie proti covidu. Tí si už dali druhú dávku očkovania 21 dní po prvej – v súlade s optimálnym preočkovaním podľa vedeckých odporúčaní. Zvyšku Slovenska naši páni druhú dávku odložili najskôr na 28. deň od prvého očkovania. Čím neskôr sa podá druhá dávka, tým je menej očkovanie účinné. Bez ohľadu na zložitosť témy je takéto delenie na plebs a panstvo ďalším výsmechom občanom a prejavom neschopnosti vlády ísť príkladom aspoň v najdôležitejších veciach," napísal Drucker na sociálnej sieti.

PLEBS A PANSTVO KVÔLI ZLEJ VYHLÁŠKE NÁM HROZÍ AŽ ZNEHODNOTENIE OČKOVANIA Vládne panstvo sa nedokáže ovládať ani v... Tomáš Drucker Pondelok 25. januára 2021

Aj podľa bývalého ministra zdravotníctva je vakcína momentálne jediným nástrojom na to, by sme sa čo najskôr vrátili k pôvodnému životu bez ďalších strát na ekonomike a aby sa deti vrátili do škôl.

"Som presvedčený, že lepší nástroj na zastavenie šírenia vírusu, ako je očkovanie, dnes nemáme. Je to zbraň na zníženie počtu chorých aj obetí a rýchly návrat k normálnejšieho spôsobu fungovania - zdravotníctvo, školstvo, ekonomika, sociálny život... aIe takýmito krokmi vláda iba prilieva olej do ohňa," myslí si exminister, ktorý zároveň vyzval ministra Mareka Krajčího, aby s odbornou starostlivosťou nechal preskúmať dostupné štúdie o účinnosti oneskorenej vakcinácie.

"Rovnako žiadam ministra Krajčiho, aby v súlade s SPC zabezpečil úpravu vyhlášky tak, aby druhá dávka preočkovania bola podaná od 21. dňa najneskôr v 28. deň od podania prvej, inak riskuje znehodnotenie očkovania na Slovensku. Nie tak, ako je to dnes, keď je vo vyhláške uvedené, že nie skôr ako v 28. deň. Je to len malé slovíčko pre ministra, ale veľký rozdiel pre občanov," dodal Drucker.