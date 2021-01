Kauza ZMENKY dobehla aj Joža Pročka! FOTO Vyhrážky pre Ruska: Trčal si mu z r*ti!

Marian Kočner a Pavol Rusko sa podľa rozhodnutia súdu snažili podvodne získať peniaze od televízie Markíza. V nej bol Rusko kedysi riaditeľom. Bývalý televízny šéf však spadol na úplné dno a spolu s Kočnerom, ktorý sa zdal nedotknuteľný, si odsedí dlhé roky za mrežami.

V súvislosti s rozhodnutím sa začali vynárať rôzni "internetoví ľudia", ktorí majú na vec svoj názor. Vyhrážky pre Ruska si dokonca prečítal aj kedysi zabávač, dnes poslanec Jozef Pročko. "Pročko, už aj tebe končí. Rusko začne spievať a skončíš vedľa neho v cele," napísal poslancovi neznámy človek.

"Od roku 1997 som do roku 2006 vyrábal pre TV Markíza zábavné relácie. Okrem toho som bol členom správnej rady Nadácie Markíza. Pavla Rusko som poznal a poznám osobne. Nechcelo sa mi a nechce veriť, že bol za Černákom s prosbou, aby zavraždil Silviu Volzovú. No tvrdím, že kto sa dá s Kočnerom do kšeftu, doplatí na to. Je mi veľmi ľúto, kam sa Paľo Rusko dostal. No každý si za svoj život zodpovedá sám. Od včera ma zaplavili správy, ako skončím v base," napísal Pročko na sociálnej sieti. Dodal, že sa na to teší, ako sa tam stretne s ďalšími známymi tvárami, ktoré kedysi pracovali alebo stále pracujú pre spomínanú televíziu.

Obžaloba z plánovania vraždy

Pavol Rusko má okrem zmeniek na krku aj obžalobu z plánovania vraždy jeho niekdajšej spoločníčky Silvie Volzovej. Svedčí proti nemu aj odsúdený mafiánsky boss Mikuláš Černák. Podľa obžaloby to mal byť práve on, za ktorým Rusko prišiel s požiadavkou, aby zavraždil Volzovú. Rusko vinu popiera a tvrdí, že Volzová bola tá, ktorá do Markízy priviedla mafiu.

Aj Marian Kočner čelil obžalobe z objednávky vraždy. Vlani v septembri ho Špecializovaný trestný súd neprávoplatne oslobodil spod obžaloby. Prokurátor sa voči rozhodnutiu odvolal, na rade je teda Najvyšší súd, ktorý bude rozhodovať nielen o ňom, ale aj o Alene Zsuzsovej.

Kauza zmenky

Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Získali by tak 69 miliónov eur. Vo veci Štefana Ágha otvoril ŠTS v Pezinku pojednávanie 20. novembra.

Marian Kočner je zatiaľ jesenným verdiktom ŠTS neprávoplatne oslobodený spod obžaloby z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka. Odvolaním prokurátora sa bude zaoberať NS SR. Pavol Rusko je zase obžalovaný s členmi slovenského podsvetia aj z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej. V tomto prípade je najbližšie pojednávanie naplánované pred Okresným súdom Bratislava II. na začiatok februára.