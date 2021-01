KORONAVÍRUS V rámci plošného testovania v Košiciach fungujú ešte dve odberné miesta

Ilustračné foto

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

KOŠICE – V rámci viacdňového plošného testovania na ochorenie COVID-19 v Košiciach sú v pondelok pre verejnosť dostupné ešte dve odberné miesta. V areáli K13 – Košické kultúrne centrá v Kulturparku na Kukučínovej ulici sa možno dať bezplatne otestovať antigénovými testami do 17.00 h a vo vstupnom areáli U. S. Steel do 19.00 h. Potvrdil to hovorca mesta Vladimír Fabian.