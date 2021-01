Vzťah vlády a Národnej rady funguje, tvrdí Sulík: Šéfovia klubov a lídri pravidelne komunikujú

BRATISLAVA – Vzťah vlády a Národnej rady (NR) SR funguje, predsedovia poslaneckých klubov pravidelne rokujú s lídrami koaličných strán. Skôr by mala vláda viac dodržiavať lehoty v legislatívnom procese. V rozhovore to skonštatoval vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že rastie tlak na vládu najmä pri skrátených legislatívnych konaniach. Tie by sa podľa neho mali využívať naozaj len v opodstatnených prípadoch. Vzťahy v SaS označil za výborné.

„Celkom dobre to funguje. Kluby majú predsa svojich predsedov, tam spolu komunikujú. Vedia sa vždy dohodnúť,“ povedal Sulík na otázku o vzťahu vlády, lídrov strán a poslancov. Zdôraznil, že by sa mali dodržiavať lehoty v legislatívnom procese. Nepovažuje to však za tragické. Podotkol, že skrátené legislatívne konania by sa mali používať len v opodstatnených situáciách. Myslí si ale, že sa to zlepšuje. „Bolo to veľmi živelné na začiatku, aj kvôli novej vláde, aj COVIDU-19. Ale teraz sa nám čoraz viac darí postupovať podľa platných pravidiel. Dodržiavať lehoty, postupy. To je veľmi dôležité,“ dodal.

V súvislosti s množstvom pozmeňujúcich návrhov v pléne NR SR pripustil, že zákony mohli prísť z vlády nedopracované. „Keď robíte veci po prvýkrát, tak nikdy nedomyslíte všetko naraz. Dôležité je, že pomoc ako celok ako tak funguje. Je to rozbehnuté,“ uviedol.

Rovnako označil za dobré aj vzťahy v SaS, situácia s bývalou predsedníčkou poslaneckého klubu Natáliou Blahovou spred vyše roka sa podľa neho nezopakuje. Skonštatoval, že skupinka okolo nej robila chvíľu „dusno“, no po jej odchode sa to upokojilo. Na otázku, či klub v súčasnosti „nerobí po svojom“ a nekoná inak, ako sa dohodnú s predsedom, odpovedal, že od nich nechce, aby vždy len poslúchali. „Veľakrát poviem, pozrite, tu sú možnosti, ja by som si vybral takúto, ale keď si vyberiete akúkoľvek inú, dobre,“ ozrejmil s tým, že ak si vyberú inú možnosť, nemôže im to zazlievať. Dodal, že veľmi zriedkavo sa v strane stáva, že poslancom dohovára.