Proti KORONAVÍRUSU sa dá zaočkovať aj splnomocnenkyňa pre rómske komunity Bučková

Aj týmto spôsobom chce podľa jej slov ukázať, že netreba podliehať dezinformáciám, ktoré spochybňujú účinky očkovania a ohrozujú zdravie. "Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity sa preto plánuje v rámci nastaveného procesu ministerstvom zdravotníctva prihlásiť do pripravovaného registračného systému na očkovanie proti koronavírusu, ktorým sa aj stanoví termín očkovania," uviedla Duchoňová.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity robil osvetovú kampaň o potrebe dodržiavania hygienických opatrení a sociálneho odstupu počas prvej aj druhej vlny pandémie. "Považujeme za prirodzené realizovať v rómskych komunitách informačnú kampaň aj pokiaľ ide o očkovanie," doplnila Duchoňová.

Zapojiť sa do nej majú aj personálne kapacity v rámci národného projektu. "Jedným z jeho základných zámerov je práve zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19, a to je aj informovanosť o očkovaní proti koronavírusu ako osobnej ochrane jednotlivca, ale aj kolektívnej ochrane komunity. Rovnako vynaložíme maximálne úsilie na to, aby do osvety za očkovanie proti COVID-19 boli zapojené všetky tzv. pomáhajúce profesie," zhrnula Duchoňová.