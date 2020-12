Kandidáta na šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry nenavrhneme, Lipšic nie je dobré riešenie, tvrdí Pellegrini

„Domnievame sa, že Daniel Lipšic nie je dobrým riešením. Je to bývalý politik prepojený stranícky na mnohých súčasných politikov vládnej koalície. Zároveň má vo svojom portfóliu celý rad klientov, kde hrozí, že by mohol byť v konflikte záujmov. Rád by som sa mýlil, ale ak sa tak stane, obávam sa silnej politizácie prokuratúry,“ skonštatoval Pellegrini s tým, že to nie je dobrá cesta pre Slovensko.

V súvislosti s novým generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom ocenil, že vo voľbe získal silnú podporu v parlamente. Myslí si, že jeho ľudský príbeh a profesionalita dávajú nádej, že odolá politickým tlakom a prokuratúra zostane nezávislou.