Sudkyňa o kauze JUDÁŠ: Korupčný strom mali udržiavať pri živote policajti, prokurátori aj sudcovia

BRATISLAVA - Opoziční politici hovoria o tom, že väzba pre bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského je nezákonná. V tejto súvislosti dokonca používajú slovné spojenie politický väzeň. To čo v uznesení o vzatí Lučnaského a spol do väzby napísala sudkyňa Pamela Záleská však tento rozmer nepripomína. Bývalý policajný prezident totiž podľa sudkyne neputoval do väzby pre svoj politický názor, ale pre obvinenie z korupcie. Záleská poslala siedmych obviených v kauze JUDÁŠ za mreže s týmto odôvodnením, že policajti pri vyšetrovaní narazili v istom zmysle na „korupčný strom, ktorý s vysokou mierou podozrenia a pravdepodobnosti mali udržiavať pri živote policajti, prokurátori a tiež sudcovia, príslušníci rôznych štátnych orgánov.“

JUDÁŠ! Slovo, ktorý mnohí ľudia označujú zradcu. Ide o židovské meno, známe hlavne z biblie. Muž menom Judáš totiž zradil Ježiša. Lenže na Slovensku menom JUDÁŠ pomenovali policajnú akciu, ktorú odštartovali 2. decembra a pri ktorej obvinili siedmich ľudí z najvyšších miest rôznych bezpečnostných zložiek. Siedmych mužov obvinili z prijímania úplatkov, ale niektorých aj z ohrozovania dôvernej a vyhradenej skutočnosti, vydierania a jedného tiež z podporovania zločineckej skupiny sýkorovci.

Sudkyňa Špecializovaného trestného súdu vzala postupne do väzby bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činnosti Jozefa Reháka, bývalého šéfa sekcie daní a ciel Finančnej správy Daniela Čecha, bývalého policajta bratislavského krajského riaditeľstva Ladislava Vičana, prvého námestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa Beňa, bývalého šéfa kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petra Gašparoviča, policajného vyšetrovateľa NAKA Mariána Kučerku a bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.

Práve obvinenie Milana Lučanského, ktorý sa roky hrdil tým, že ako policajt bojoval proti mafii na Slovensku a dostal za mreže bossa Mikuláša Černáka, vzbudzovalo najväčšiu pozornosť. Proti bývalému policajnému prezidentovi svedčili hneď viacerí svedkovia. Jedným z nich je bývalý zástupca riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Norbert Pakši. Práve jemu sa mal podľa výpovedí, potom ako bol v júni 2018 vymenovaný do funkcie prezidenta Policajného zboru Lučanský sťažovať, že „všetci v jeho okolí robia kšefty a od jeho osoby potom chcú, aby ťahal každého zo sračiek a on z toho nič nemá“. Predmetom rozhovoru malo byť závadové podnikanie bývalého príslušníka SIS Františka Böhma, ktorý sa stal podobne ako Pakši svedkom proti Lučanskému. Sťažnosť Lučnaského mal Pakši potom referovať Böhmovi.

Následne bolo rozhodnuté, že Lučanskému bude Böhm platiť mesačný paušál. Podľa uznesenia o vznesení obvinenia sa to prvý krát odohralo v auguste 2018 a trvalo to až do konca roku 2019. Pakši podľa vlastnej výpovede aj výpovede Františka Böhma od exsiskára pravidelne dostávať 45-tisíc eur. Pakši si mal sám nechávať 14-tisíc eur, svojmu nadriadenému Rehákovi mal odovzdávať tisíc eur a zvyšných 30-tisíc eur malo ostať Lučanskému ako odplata za poskytovanie informácií z policajného prostredia. Dokopy malo byť Lučanskému takto vyplatených minimálne 510-tisíc eur. Niektoré splátky mal Pakši podľa vlastnej výpovede odovzdať Lučanskému priamo v kancelárii policajného prezidenta.

Korupčný strom

Sudkyňa Záleská dospel k presvedčeniu, že Milan Lučasnký a spol patria do vyšetrovacej väzby a svoje rozhodnutie patrične odôvodnila. „Orgány činné v trestnom konaní pri plnení svojich povinností odhaľovať trestnú činnosť narazili v tomto (a aj v iných, paralelne prebiehajúcich trestných konaniach) na v istom zmysle korupčný strom, ktorý s vysokou mierou podozrenia a pravdepodobnosti mali udržiavať pri živote policajti, prokurátori a tiež sudcovia, príslušníci rôznych štátnych orgánov, a to s výrazným pričinením nezdravého podnikateľského prostredia, kde pre všetkých zúčastnených mali byť peniaze ako sledovaný cieľ až na prvom mieste,“ napísala sudkyňa v uznesení o vzatí od väzby.

Pri tomto konštatovaní však ani zďaleka neskončila. „Ak je pravdou, čo tvrdí vyšetrovateľ v uznesení o vznesení obvinenia, súd konštatuje obludnosť zistení vychádzajúcich na povrch z výpovedí osôb, ktoré spolupracujú s políciou a ktorých obsah súdu umožňuje konštatovať, že dôvody na podozrenie, že sa obvinení mali dopustiť skutkov, pre ktoré sú stíhaní, sú dané.“

Kajúcnici nie sú nedôveryhodní

Obvinení v kauze JUDÁŠ pred súdom, ktorý rozhodoval o ich väzbe argumentovali tým že proti ním svedčia ľudia, ktorí sa sami priznávajú k trestnej činnosti a za svoje svedectvo získavajú výhody v trestnom konaní. Preto sú podľa nich nedôveryhodní. Tento názor však sudkyňa v uznesení o vzatí odmietla zdieľať. „Súd v tejto súvislosti odmieta argumenty, že sa jedná o nedôveryhodné osoby, ktorých výpovede by mali byť automaticky považované za nepravdivé len preto, že tzv. kajúcnik môže získať zákonom upravené výhody (resp. benefity) vo vzťahu k vlastnému trestnému stíhaniu.“

Svoje rozhodnutie poslať bývalého policajného prezidenta či prvého námestníka SIS do väzby sudkyňa Záleská odôvodnila tým, že v súvislosti s obvinenými nie je možné vylúčiť ani obavu, že by mohli inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie, „napríklad zahladzovaním stôp prostredníctvom udeľovania príkazov a pokynov pre osoby, ktoré by za odplatu alebo v dôsledku vzťahu podriadenosti či ekonomickej závislosti boli ochotné či prinútené takúto pomoc im poskytnúť. Súd sa tak stotožnil s argumentáciou prokurátora, že na obvinených je potrebné nazerať ako na osoby, ktoré zastávali a (z nich niektorí aj stále ešte) zastávajú v rámci ozbrojených bezpečnostných zborov Slovenskej republiky popredné vedúce funkcie, ktoré si po dlhší čas budovali v spoločnosti z titulu svojej vysokej funkcie okruh ,,ICH“ ľudí, zázemie, postavenie a kontakty a iniciatívne získavali značné výhody voči tretím osobám, ktoré by za iných okolností, v prípade existenčnej slobody konali inak,“ vysvetlila Záleská obavu z marenia vyšetrovania a pridala aj obavu z toho, že by mohli ovplyvňovať svedkov aj pokračovať v trestnej činnosti, „už zo skutkových okolností sa javí viac ako pravdepodobné, že obvinení sa už mali dopúšťať kolúzneho konania s tým, že ovplyvňovanie iných osôb malo byť ich bežnou praxou.... u obvinených je daná aj dôvodná obava, že by v prípade ich ponechania na slobode mohlipokračovať v trestnej činnosti, ktorej sa jednak mali dopúšťať premyslene, po dlhší čas a tiež vo veľkom rozsahu, prípadne pokračovať v systematickom koristení z informácií o činnosti polície, či KÚFS pri vykonávaní ich zákonných úloh a získavať tak nezákonné zdroje príjmu, čím je u nich jednoznačne daný dôvod väzby podľa § 71 odsek 1 písmeno c) Trestného poriadku,“ vysvetlia svoju obavu z toho, že by všetci siedmi obvinení mohli na slobode pokračovať v páchaní trestnej činnosti. „v tejto súvislosti súd v plnom rozsahu súhlasí s odôvodnením prokurátora, že pri posudzovaní dôvodov väzby bolo u obvinených potrebné vziať do úvahy, že sa má jednať o závažnú trestnú činnosť, ktorá je podľa doterajších zistení poznamenaná predovšetkým využívaním znalosti fungovania polície a využitím vlastného služobného zaradenia,“ uzavrela Pamela Záleská dôvody, pre ktoré poslala Milana Lučnaského a spol za mreže.

Rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu zatiaľ nie je právoplatné. Bude o nich rozhodovať Najvyšší súd. Termín rozhodovania v tejto veci nie je ešte známy. Všetci obvinení preto strávia Vianoce za múrmi väzníc po celom Slovensku