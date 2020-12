Silný príbeh Slováka Martina, ktorý vyhral nad KORONAVÍRUSOM: Učí sa znova dýchať, všetko začalo kašľom

BRATISLAVA - Bol začiatok novembra, keď Martina previezli do nemocnice. Jeho stav bol vážny, začal sa boj o život. Koronavírus našťastie nevyhral. Slovák sa rozhodol svoj príbeh zverejniť. Prečo? Vyzýva ľudí, aby nákazu nepodceňovali a dávali si pozor.

Suchý kašeľ - to bol prvý príznak, ktorý trápil Martina. Všetko sa začalo 23. októbra, prešiel víkend a jeho stav sa nelepšil. V pondelok sa preto ozval svojmu lekárovi. Ten ho zaregistroval na PCR test. Bol pozitívny.

Kolegovia kamaráti, nechcem Vás obťažovať mojim zdravotným stavom, no rozhodol som sa, že zverejním priebeh môjho... Uverejnil používateľ Kumičak Martin Pondelok 2. novembra 2020

Učil sa dýchať

Martina previezli záchranári na ARO v Považskej Bystrici 3. novembra. Mal masívny obojstranný vírusový a bakteriálny zápaľ pľúc. Tri týždne sa tu snažili "naučiť" jeho pľúca znovu samostatne dýchať. Neskôr ho preložili na Covid oddelenie. No jeho stav sa nevyvíjal najlepšou cestou. Po desiatich dňoch ho na vlastnú žiadosť transportovali do Košíc, do Univerzitnej nemocnice L.Pasteura. Prešlo ďalších deväť dní a stal sa zázrak.

Zdroj: Facebook/Martin Kumičak

Intenzívna liečba priniesla svoje ovocie a Martin začal sám chodiť, dýchal aj bez pomoci kyslíkového prístroja. Do domácej liečby ho prepustili ešte pred Vianocami, 11. decembra. "Takže teraz rehabilitujem, čo budem ešte dlho, učím sa chodiť a samostatne dýchať," uviedol vo svojom príspevku na sociálnej sieti.

Prečo sa rozhodol zverejniť svoj príbeh? "Moje súkromie som sprístupnil všetkým, aby si dávali pozor a nepodcenili boj s touto chorobou. Mnohí dopadnú lepšie ako ja, no mnohí sa už nevrátia!" odkázal.

Martin upozornil, že nie je správne šíriť fámy o tom, že koronavírus je obyčajná "chripôčka". On sám si totiž spočiatku myslel, že sa mu nákaza vyhne a ak sa aj infikuje, za pár dní bude fit. Napokon mal jeho príbeh iný scenár, než očakával. Našťastie so šťastným koncom.

Kolegovia, kamaráti. Rád by som dokončil môj príbeh Covid 19. Dňa 03.11.2020 vo večerných hodinách som bol vo veľmi... Uverejnil používateľ Kumičak Martin Pondelok 14. decembra 2020

Martin nezabudol poslať poďakovanie všetkým, ktorí na neho mysleli. Najväčšiu vďaku však vyjadril zdravotníkom, ktorí sa o neho v zúfalej situácii starali. "Nezabúdajme však, že, žiaľ, nie vždy to dopadne takto radostne," doplnilo v súvislosti s pacientom, ktorý je už v kruhu svojich najbližších, ministerstvo zdravotníctva.