Zákaz vychádzania a cestovanie: Aký bude režim na hraniciach a cestou na letiská? Tu sú podrobnosti

BRATISLAVA - Zákaz vychádzania začne platiť už túto sobotu. Čo však robiť v prípade, že plánujete let do zahraničia? Netreba vopred stresovať. Plány totiž rušiť nemusíte. Nová vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR ale prinesie dôležité novinky.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok informoval, že cesta do zahraničia nebude počas zákazu obmedzená, rovnako ani cestovanie medzi okresmi. Upozornilo na to aj bratislavské letisko na sociálnej sieti. "Takže sa môžete aj v období zákazu vychádzania - od 19. decembra do 10. januára - pokojne dostať na letisko a z letiska," dodali v príspevku.

Ilustračné foto Zdroj: Getty Images

Stále však platia podmienky cestovania z a do rizikových krajín. "V prípade príchodu z rizikovej krajiny je potrebné zaregistrovať sa na korona.gov.sk/ehranica a absolvovať test na Covid-19 najskôr na piaty deň," upozornilo letisko. Podrobné informácie sú dostupné tu.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus tiež priblížil, že od piatka (18. decembra 2020) budú umožnené krátkodobé výjazdy na najbližšie letiská v susedných štátoch EÚ aj bez potreby preukázania sa negatívnym testom na ochorenie COVID-19 pri návrate.

Upozornil aj na to, že zmeny od soboty zavádza aj Rakúsko. Viaceré z nich podľa neho Slovákov nepotešia. "Nová vyhláška v Rakúsku zavádza povinnosť 10-dňovej karantény pre cestujúcich, vstupujúcich na územie Rakúska zo Slovenska. Túto povinnú karanténu však možno predčasne ukončiť, a to najskôr piaty deň po vstupe do Rakúska a len na základe preukázania sa negatívnym RT-PCR-testom alebo aj antigénnym testom," priblížil.

DÔLEŽITÉ NOVINKY A DOBRÉ SPRÁVY O CESTOVANÍ PRED VIANOCAMI, KTORÉ ZAČNÚ PLATIŤ OD ZAJTRA: SPÚŠŤAME KRÁTKODOBÉ VÝJAZDY... Uverejnil používateľ Martin Klus Štvrtok 17. decembra 2020

Zmeny v režime na hraniciach

Úrad verejného zdravotníctva vyzdvihol na sociálnej sieti kľúčové zmeny v aktualizovanej vyhláške k režimu na hraniciach Slovenskej republiky s účinnosťou od 18. decembra 2020. Sú nasledovné:

po príchode z rizikovej krajiny sa veková hranica detí pri povinnosti otestovať sa alebo preukazovať sa negatívnym výsledkom testu zvyšuje zo 7 na 10 rokov. Testovanie detí do 10 rokov naďalej môže v odôvodnených prípadoch nariadiť regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo ošetrujúci lekár.

osoby, ktoré prichádzajú na územie Slovenska, sa okrem PCR testu môžu preukazovať aj negatívnym výsledkom antigénového testu vykonaného na území ČR alebo Rakúska nie starším ako 72 hodín s tým, že vzory uvedených dokladov sa nachádzajú v prílohe č. 5 vyhlášky.

osoby, ktoré prepravujú svojich blízkych z/na medzinárodné letiská na území Česka, Poľska, Maďarska a Rakúska, sa najneskôr pri odchode zo Slovenska musia zaregistrovať na https://naletisko.mzv.sk/.

pri kontrole sa musia preukázať vytlačeným potvrdením tejto registrácie a letenkou prepravovanej osoby alebo jej elektronickou kópiou. Cestu sú povinné vykonať výhradne cez územie členských štátov EÚ, bez zastavenia (s výnimkou zastavenia na nevyhnutné tankovanie pohonných látok a nástup či výstup prepravovanej osoby).