Víkendové počasie na predvianočnej nálade nepridá: Vodiči, POZOR! Hrozí mrznúce mrholenie

Ilustračné foto

Zdroj: TASR

BRATISLAVA – Ani posledný víkend pred Vianocami to na sneh nevyzerá. Z predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) bude do našej oblasti zasahovať tlaková výš a na väčšine územia bude zamračené s nízkou oblačnosťou a hmlisto. Opatrní by mali byť najmä vodiči, pretože miestami sa môže vyskytnúť aj mrznúce mrholenie.