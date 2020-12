Mŕtve vtáky a obrovské množstvo trusu: VIDEO Rusovský kaštieľ stále chátra! Opatrenia proti holubom

V priestoroch objektu národnej kultúrnej pamiatky v Rusovciach, ktorého rekonštrukcia je stále v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa, sa na začiatku decembra začali čistiace práce, ktoré majú z objektu odstrániť nahromadený holubí trus a uhynuté telá vtákov.

Čistiace práce avizoval Úrad vlády SR na konci novembra ako nevyhnutnú dezinfekciu, ktorá je podmienkou aspoň pre najnutnejšie sanačné zásahy v budove. O aktuálnom stave informovali zástupcovia Úradu vlády SR a spoločností, ktoré sa venujú čisteniu interiéru i arboristickým aktivitám v okolitom parku.

„Od začiatku decembra, keď sme začali s prácami, sme z objektu odstránili približne dve a pol tony holubieho trusu, ktorý skončil v kompostárni. Uhynuté telá holubov či iných vtákov sa dali spáliť,“ uviedol Roman Graf, zástupca firmy, ktorá má na starosti čistenie. „Koncom minulého týždňa sme takisto dokončili zasieťovanie, aby sme zabránili opätovnému prístupu vtákov do objektu," dodal.

Využijú dravé vtáky

Vedúci Úradu vlády SR Július Jakab doplnil, že ďalším prostriedkom proti opätovnému znečisteniu objektu bude aj využitie dravého vtáctva, rovnako i pravidelný humánny odchyt holubov. V prípade arboristických prác, ktoré sa na základe verejného obstarávania vykonávajú od konca roku 2019, bolo zatiaľ ošetrených 1006 drevín.

"Vykonali sme okrem iného výchovné a bezpečnostné rezy, ale napríklad aj dynamické a statické väzby, spevňujúce koruny stromov," konkretizoval zástupca zhotoviteľa Tomáš Harmady. Práce naďalej pokračujú. Rovnako je tak aj v prípade verejného obstarávania na zhotoviteľa rekonštrukcie samotnej kultúrnej pamiatky.

„Stále sme v procese posudzovania uchádzačov prihlásených do verejného obstarávania," pripomenul vedúci ÚV, pričom ďalšie podrobnosti vzhľadom na prebiehajúci proces nechcel konkretizovať. Pripomenul však zámer vlády urobiť maximum pre to, aby sa projekt rekonštrukcie čo najvýraznejšie pohol dopredu. Odhadovaná investícia za súčasného stavu už prekračuje 70 miliónov eur.

Jakab potvrdil, že pôvodný plán financovať rekonštrukciu primárne zo štátneho rozpočtu naberá nové kontúry v súvislosti s prostriedkami, ktoré môže získať Slovensko v rámci fondu obnovy. „Možnože to nakoniec zostane na štátnom rozpočte, no ak máme k dispozícii fond obnovy a podobné mechanizmy, ktoré môžu pomôcť zafinancovať kľúčové veci v krajine, bola by hlúposť o to nezabojovať,“ dodal.

Vláda chce z kaštieľa urobiť miesto podľa vzoru zámku Lednice na Morave, teda používať budovu na reprezentatívne účely, no zároveň umožniť jej sprístupnenie aj pre verejnosť. Kaštieľ v Rusovciach s parkom je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR. Je v správe Úradu vlády SR. Zámer pokračovať v jeho obnove schválil kabinet v auguste 2012.