Osemnásť koaličných poslancov žiada Mikulca o preverenie situácie v Nemocnici sv. Michala

Ako upozornili poslanci, podľa medializovaných informácií odchod dvoch zamestnankýň súvisí s nedávnou hospitalizáciou predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) a konfliktom medzi Kollárovými návštevami a sestričkami. "Verejní činitelia by sa mali správať spôsobom, ktorý nebude vzbudzovať dojem, že zneužívajú svoje postavenie na získanie papalášských výhod. A je úplne absurdné, aby sa v situácii, ako je táto, vedenie nemocnice nepostavilo za svoje zamestnankyne, ale práve naopak konalo spôsobom, ktorý povedie k odchodu niektorých z nich," skonštatovali poslanci v liste.

Zákonodarcovia hovoria o hazardovaní s dôverou verejnosti v základnú spravodlivosť a v to, že parlamentné voľby vo februári tohto roka priniesli skutočnú zmenu politických pomerov. Dôrazne preto vyzývajú ministra k prevereniu situácie. Rovnako žiadajú, aby do nej zasiahol "spôsobom, ktorý zvráti rozhodnutia o odchode dvoch vedúcich zamestnankýň z nemocnice a zabráni akémukoľvek priamemu či nepriamemu postihovaniu zdravotných sestier v súvislosti s vyššie opísanými udalosťami". Zdravotné sestry sa podľa poslancov nedopustili žiadneho konania, pre ktoré by voči nim v súvislosti so spomínaným konfliktom mala byť vyvodená akákoľvek zodpovednosť.

Námestníčka pre ošetrovateľstvo v Univerzitnej nemocnici - Nemocnici svätého Michala v Bratislave Mária Idešicová po kauze, týkajúcej sa konfliktu predsedu NR SR, končí vo svojej funkcii. Tvrdí, že problémy s jej prácou sa objavili až po hospitalizácii šéfa parlamentu. Idešicová odpracovala v nemocnici 35 rokov, ako námestníčka pôsobila od roku 2002. Rezort vnútra, pod ktorý nemocnica spadá, reagoval, že personálne zmeny sú bežnou súčasťou procesov v súkromnej aj štátnej sfére.