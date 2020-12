Matovič sa pochválil, že dcéram vybavil vyučovanie: Spomenul aj SMSky, Cigániková ho kvôli Gröhlingovi potopila

BRATISLAVA - Po včerajšom rokovaní vlády je už takmer isté, že tzv. pakt o neútočení, ktorý prednedávnom koalícia medzi sebou uzavrela, dostal vážne trhliny. Môže za to téma opätovného otvárania zatvorených škôl kvôli pandémii koronavírusu. Keďže minister školstva Branislav Gröhling na krízovom štábe nepochodil ani s druhou verziou plánu, oprel sa doňho premiér Igor Matovič so slovami "beriem to do vlastných rúk". Spomenul pritom aj jeho dve dcéry, ktoré mu počas vlády posielali SMSky s otázkou, kedy sa už konečne vrátia do školy.

Matovič sa k tomu, že mu takéto SMS správy chodili priznal na tlačovke hneď po tom, ako skritizoval Gröhlinga. "Už odmietam počúvať výhovorky o tom, ako sa to nedá," povedal premiér a situáciu vraj berie do vlastných rúk, pričom si chce pilotný projekt otvárania škôl na jeho spôsob vyskúšať na konkrétnych školách, vrátane tej, kde chodia jeho dcéry.

VIDEO Matovič včera na tlačovke hovoril o SMS správach od jeho vlastných dcér:

Tatino, kedy pôjdeme do školy?

"Teraz nie je čas na výhovorky. Rozhodol som sa to zobrať do vlastných rúk a ukázať aspoň na tom pilotnom otvorení niektorých škôl, že sa to naozaj dá," prezradil Matovič. "Ja nemienim čítať denne štyri SMSky od mojich dvoch dcér, kedy konečne pôjdu do školy, čiže, áno. Jedna z tých škôl bude aj súkromná škola, kde chodia moje dcéry do školy, kde ma priamo kontaktoval zriaďovateľ školy, že on je ochotný všetko urobiť presne tak, ako bolo oznámené pred vyše týždňom a nechápe, prečo mu to nie je umožnené," povedal Matovič.

"Dnes som počas zasadnutia vlády dostal od Rebeky od Klárky tri-štyri SMSky "Tatino, kedy pôjdeme do školy?"," prezradil novinárom obsah esémesiek Matovič.

Rázna reakcia predsedníčky zdravotníckeho výboru

Po tejto tlačovej konferencii už nemohla ostať ticho ani predsedníčka zdravotníckeho parlamentného výboru Jana Bittó Cigániková zo SaS, ktorá sarkasticky poznamenala, že koalícia ma "dohodu o neútočení".

"Neviem si predstaviť, ako by to vyzeralo, keby sme ju nemali. To by som napríklad mohla porozprávať o tom, ako som sedela nedávno vedľa Braňa Grohlinga, keď mu volal premiér s otázkou, či si všimol, že školy neotvoril," píše Cigániková, ktorá k tejto téme prezradila zásadné novinky.

Niečo za niečo

"Vraj ak Braňo chce, aby ich otvoril, má sa Sulík ospravedlniť (už ani neviem, za čo práve). Následne Braňovi Grohlingovi zamietli dva pokusy o otvorenie škôl, ktoré mal dojednané naprieč samosprávou a zriaďovateľmi škôl tak, aby sa to dalo kapacitne zvládnuť, aby decká mohli ísť do školy a aby neboli spolu s rodičmi zbytočne terorizované. Aby boli všetci v bezpečí predložil vypracovaný školský semafor a plán mobilných testovacích jednotiek," píše v šokujúcich riadkoch Cigániková.

"Ale keďže máme tú dohodu, poviem iba, že tieto vyjadrenia na adresu Branislava Gröhlinga považujem za mimoriadne nespravodlivé k jeho osobe," uzavrela. Premiér na tieto slová zatiaľ nereagoval, a to ani statusom.