Kontroverzný kňaz Marián Kuffa má KORONAVÍRUS: Nakazilo sa viacero členov zariadenia

Kuffa je momentálne správcom farnosti v Žakovciach, kde sa nachádza okrem iného aj mnoho starších či chorých ľudí. Nakazil sa nielen on, ale aj viacero členovi farnosti. Na sociálnych sieťach vyzývajú na modlitby.

Kuffa je pozitívny

"Na FB koluje správa o mojom strýkovi Mariánovi Kuffovi a prosba o modlitby, pretože on a viacerí zo zariadenia IKV sú pozitívny na Covid-19. Pred pár minútami som s ním volal, pretože viacerí sa ma pýtate, píšete mi, či je to pravda," napísal Filip Kuffa na sociálnej sieti Facebook.

Zdroj: Facebook



"Áno, je to pravda, on a viacerí z jeho zariadenia sú pozitívny. Niektorí už koronu prekonali, no bohužiaľ, ani Žakovce táto choroba neobišla," uviedol. "Podľa jeho slov má ľahkú formu, príznaky má mierne = bolesti svalov, mierne zvýšená teplota. Ďakuje za každú jednu modlitbu, za neho a za všetkých v zariadení Inštitútu Krista Veľkňaza," dodal kňazov synovec. Na internete koluje výzva na modlitby za Kuffu a celé zariadenie.