ROZHOVOR s politológom: Drsné slová o ministrovi zo Sme rodina! Dôvera ku Kollárovi poklesla

BRATISLAVA - Politológ Ekonomickej univerzity Radoslav Štefančík zhodnotil pokles preferencií strany Sme rodina. Dôvodom podľa neho je aj fakt, že strana skáče od jednej témy k druhej. Kto je v strane ten, ktorý by mohol nahradiť Borisa Kollára? Dočítate sa v rozhovore.

Dôvera k Borisovi Kollárovi a k jeho strane Sme rodina poklesla. Podľa politológa Radoslava Štefančíka to ale nie je len tým, že je Kollár momentálne v nemocnici po ťažkej autonehode. „Dôvera k Borisovi Kollárovi poklesla ani nie tak kvôli tomu, že zišiel z očí, zišiel z mysle, ako skôr pre dôvody, pre ktoré z očí verejnosti zišiel. On to vládne vozidlo zrejme skutočne zneužil na súkromné účely, navyše mimoriadne papalášskym spôsobom,“ zhodnotil politológ.

Posledné prieskumy verejnej mienky ukazujú pokles voličov strany Sme rodina na 6,2 percent. Prečo je to tak? S čím to súvisí?

• Elektorát strany Sme rodina je veľmi nestabilný, strana skáče od jednej témy k druhej. Raz to boli migranti, potom nájomné byty. Ide o obsahovo nekonsolidovanú stranu, voliči ju zrejme volili hlavne kvôli lídrovi Borisovi Kollárovi, takže podľa posunom v dôvere obyvateľov v predsedu tohto zoskupenia sa môžu pohybovať aj preferencie celého subjektu.

Môže byť dôvodom aj to, že Boris Kollár je už takmer mesiac hospitalizovaný a zmizol z oči verejnosti?

• Čiastočne. Časť popularity strany závisí aj do dôvery k Borisovi Kollárovi. A tá poklesla ani nie tak kvôli tomu, že zišiel z očí, zišiel z mysle, ako skôr pre dôvody, pre ktoré z očí verejnosti zišiel. On to vládne vozidlo zrejme skutočne zneužil na súkromné účely, navyše mimoriadne papalášskym spôsobom.

Vidíte potenciál v niektorom z poslancov či ministrov, ktorí by ho vedeli nahradiť na poste lídra?

• Strana Sme rodina je v prvom rade dieťa Borisa Kollára. Ten zvyšok sú len bezvýznamní štatisti. Jediný potenciálny člen strany, ktorý by vedel Borisa Kollára nahradiť, je minister Milan Krajniak. O ďalších dvoch ministroch za Sme rodina prakticky nepočuť. O ministrovi dopravy človek ešte sem tam počuje, ale u Štefana Holého si musím vždy pozrieť, či je ešte súčasťou vlády. Ako keby bol pol roka v nútenej karanténe, bez chuti a zápachu, zbytočný, ako slepé črevo. Krajniak sa však hodnotovo a mentálne úplne odlišuje od Borisa Kollára. Zatiaľ čo ten prvý si žije bohémskym, frivolným životom, ten druhý sa štylizuje do roly katolíckeho fundamentalistu. Až sa mi rozum zastavuje pri myšlienke, ako takíto dvaja odlišne ideovo zameraní politici môžu fungovať v rámci jednej politickej strany. Ani Krajniak však nebude plnohodnotná náhrada za Borisa Kollára. Len nedávno sa zosmiešnil oblečený vo vojenskom mundúre s táraninami okolo druhého slovenského národného povstania. Takto mentálne vybavených ľudí treba hamovať, aby sme nemuseli v budúcnosti banovať.

Už týždeň sa šírilo, že v utorok Boris Kollár príde do parlamentu, aby otvoril schôdzu. Dôvodom tejto jeho účasti majú byť aj klesajúce preferencie. Bude to mať vplyv na jeho voličov?

• Určite u niektorých vzbudí súcit. Predsa len žiť s klientkou na hlave musí byť psychicky i fyzicky náročné. Ale musí počítať aj s možnosťou, že vyvolá úsmev a možno až výsmech. Na Slovensku je totiž stále dosť ľudí so zmyslom pre politicky nekorektný humor. Navyše jeho prítomnosť na očiach verejnosti môže u ľudí vyvolať spomienky na okolnosti nehody, počas zákazu vychádzania. Takže jeho verejné vystúpenie môže mať aj kontraproduktívny efekt.

Pár minút v parlamente neprinesie želaný výsledok?

• Pochybujem, že jeho verejné vystúpenie bude mať pozitívny vplyv na voličské preferencie Sme rodiny. Vzhľadom na charakter jeho zranenia to môže byť v konečnom dôsledku nebezpečné. Verejná mienka je mimoriadne vrtkavá. Dobre zmýšľané hrdinstvo sa ľahko môže zmeniť na nezmyselný hazard s vlastným zdravím a ignorovanie rád ošetrujúcich lekárov. A pre takéto správanie nemusí nájsť Boris Kollár pochopenie u svojich voličov.