Nemocnica vo Vranove nad Topľou je pre KORONAVÍRUS zahnaná do kúta: Hrozí jej uzatvorenie

VRANOV NAD TOPĽOU – Nemocnica vo Vranove nad Topľou je pre aktuálnu epidemiologickú situáciu v okrese "zahnaná do kúta", zariadeniu hrozí jeho uzatvorenie. Povedal to pre médiá riaditeľ nemocnice Eugen Lešo. Nepriaznivá situácia podľa neho súvisí jednak s kapacitnými možnosťami zariadenia, problémom sú aj chýbajúci zdravotníci.

"Už sme zahnaní v kúte. Naozaj nám hrozí zatvorenie prevádzky a možno aj zatvorenie nemocnice, keď to takto bude pokračovať ďalej," uviedol riaditeľ. Ako vysvetlil, nemocnica vyčlenila celú kapacitu interného oddelenia pre pacientov s ochorením COVID-19. Transformáciu na COVID-19 ambulanciu podstúpila aj gynekologická ambulancia. "Tí ľudia sú unavení, boja sa, boja sa o svoje rodiny. Odmietajú prísť do práce, využívajú karanténu. Keď len trošku môžu, utečú, sú aj takí," povedal na margo chýbajúcich zdravotníkov s tým, že aj oni sú "obyčajní ľudia, ktorí sa toho boja".

Ako dodal, situácia v okrese sa nezlepšuje. "Keď ľudia nebudú dodržiavať všetky veci, ktoré budú nariadené, tak sa to bude zhoršovať," uzavrel. Nemocnica vo Vranove nad Topľou aktuálne ponúka testovanie antigénovými testami v pracovných dňoch štyri hodiny popoludní. Od budúceho týždňa budú odbery realizovať počas plných ôsmich hodín.

Počet pozitívne testovaných neustále rastie

Počet obyvateľov pozitívne testovaných na nový koronavírus v okrese Vranov nad Topľou neustále rastie. "Pomer pozitívnych z počtu testovaných je viac ako 30 percent už niekoľko dní po sebe," povedala v stredu pre médiá regionálna hygienička Ľudmila Rosiarová po zasadnutí bezpečnostnej rady okresu. Najhoršia má byť situácia v Centre sociálnej starostlivosti (CSS) Ametyst v obci Tovarné, a tiež u obyvateľov obce Zámutov.

Ako uviedla, v CSS Ametyst je dosiaľ s pozitívnym výsledkom testov na ochorenie COVID-19 spolu 150 osôb, z toho 45 zamestnancov. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) tu naďalej v testovaní pokračuje. "Dnes sme začali testovať rodinných príslušníkov a iné kontakty zamestnancov," ozrejmila.

Zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja poskytuje sociálne služby spolu 154 prijímateľom. Z tohto počtu bolo podľa slov župnej hovorkyne Daše Jeleňovej pozitívne testovaných 113 osôb. "Zdravotný stav klientov je pod stálou kontrolu. Prijímatelia vykazujú rôzne príznaky ochorenia, ako je zvýšená telesná teplota, slabosť, nechutenstvo či sťažené dýchanie," uviedla s tým, že CSS už zaznamenalo päť úmrtí s pridruženými zdravotnými komplikáciami, pričom štyria zo zosnulých klientov boli pozitívne testovaní na nový koronavírus. Ako doplnila, župa už v súvislosti so situáciou v zariadení požiadala o pomoc Intervenčný tím pre Východ. Spomedzi župných zariadení sociálnych služieb má byť aktuálne v karanténe aj DSS Stropkov, kde evidujú 41 pozitívnych prijímateľov a troch zamestnancov a zvýšený výskyt ochorenia hlásia aj v CSSS Vita Vitalis v Prešove.

Podľa Rosiarovej ďalších slov je ďalším ohniskom výskytu ochorenia obec Zámutov, kde sa nový koronavírus vyskytol u obyvateľov rómskej osady, ale aj u majoritného obyvateľstva. Vážna je ale podľa nej situácia v rámci celého okresu. "Prešli sme do takej situácie, ako boli pred dvoma, troma týždňami Bardejov a Orava. Fakt sa to šíri veľmi rýchlo," zhodnotila.

S uvoľňovaním opatrení sú opatrní

RÚVZ preto na území celého okresu neodporúča otvárať kiná či usporadúvať iné spoločenské podujatia. "Pokiaľ ide o bohoslužby, bolo by vhodné nechať to na úrovni, ako bola predtým, prípadne obsadiť jednu tretinu chrámov tam, kde je situácia trošku lepšia," doplnila s tým, že v obciach, kde je epidemiologická situácia horšia, bude RÚVZ aktuálne platné opatrenia sprísňovať vyhláškou. Hygienici tiež zvažujú obmedzenie prevádzky škôl v rámci okresu, Rosiarová však konkrétne opatrenia nateraz špecifikovať nevedela. "Je potrebné obmedziť kontakty, obmedziť pohyb ľudí," uzavrela.

Podľa prednostu okresného úradu vo Vranove nad Topľou Alfonza Kobielského by situácia v okrese, kde v začiatkoch druhej vlny pandémie evidovali mizivý počet pozitívne testovaných obyvateľov, nemusela byť aktuálne taká vážna, ak by sa efektívne využili výsledky z celoplošných testovaní. "Výstup celoplošného testovania, ktoré bolo v dvoch týždňoch po sebe, sa nedostal tým ľuďom, ktorí by mohli ovplyvniť to, aby tí pozitívni nám nechodili po dedinách, po mestách," uviedol, pričom poukázal na situáciu v Zámutove, kde, podľa jeho mienky, obyvatelia marginalizovanej komunity nedodržiavali domácu izoláciu aj napriek tomu, že by tak po výsledkoch antigénového testovania urobiť mali.

Štvrté kolo plošného testovania sa podľa slov vedúceho odboru krízového riadenia okresného úradu Pavla Molčana týka 18 obcí Vranovského okresu. Ich obyvatelia sa budú môcť dať dobrovoľne otestovať na jednom z ôsmich odberových miest, ktoré na tento účel zriadia. Ako v tejto súvislosti doplnil, obyvatelia sa aktuálne môžu dať antigénovými testami otestovať v areáli vranovskej nemocnice.