ROZHOVOR Remišová o hádkach na koaličných radách: Som väčší kritik ako Sulík, Matovič by sa mal zmeniť

Prvýkrát ste sa dostali do exekutívy, s akými najväčšími ťažkosťami ste museli zápasiť?

Keď som prišla na úrad, najväčším problémom bol chaos a korupcia v štátnom IT a pre štát mimoriadne nevýhodné zmluvy. Keď sme sa pýtali, ako mohli takéto zmluvy vôbec vzniknúť, odpoveď bola „príkaz zhora“. Štát platil stovky milióny eur a nič zo systémov, ktoré zaplatil, nevlastní. To znamená, že ak chcete spraviť čo i len minimálnu úpravu systému, alebo pridať novú službu, musíte platiť tomu istému dodávateľovi ďalšie milióny a uzatvárať dodatky, pretože autorské práva vlastní dodávateľ. Zmeniť tento systém je beh na dlhé trate, ale už sme začali robiť poriadky. Postupne začíname ako štát preberať kontrolu nad niektorými systémami, snažíme sa vyviazať z nevýhodných zmlúv, aby sme neboli otrokom dodávateľov, ideme pridávať nové služby pre občanov, pripravili sme vzorové zmluvy tak, aby štát vlastnil aj autorské práva k IT systémom. Chceme, aby tieto vzorové zmluvy používali všetky ministerstvá. Postupne sa zbavujeme pochybných firiem, ktoré na štátnom IT roky profitovali a vysávali z neho peniaze, hoci občania za tieto peniaze dostali len biedne služby. My chceme dobrú kvalitu za dobrú cenu, pre štát a pre občana.

Kontaktovali ste svojho predchodcu po týchto zisteniach, že prečo to tak je?

Nevideli sme v tom význam, môj predchodca, pán Raši a digitálny líder pán Pellegrini zanechali za sebou spúšť, ktorej následky budeme dlho opravovať. Po nástupe do vlády sa na nás rútil obrovský vlak – podpísané a zazmluvnené projekty v celkovej hodnote 700 miliónov eur. Okamžite sme spustili veľký audit a niektoré nepotrebné projekty, v spolupráci aj s ostatnými rezortmi, sme zrušili, niektoré sme okresali, čím by sme mohli ušetriť až 100 miliónov eur. Zaviedli sme krížovú kontrolu a veľké projekty dávame preveriť Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií. Cieľ je podporovať len zmysluplné projekty tak, aby nevznikala obrovská vata, kde idú peniaze niekomu zbytočne do vrecka na úkor občanov.

Máte predstavu, o akej sume v IT sa rozprávame? Koľko môžete reálne ušetriť?

Len za údržbu IT systémov platí štát približne 700 miliónov eur ročne. Jedna vec je zaplatiť za vytvorenie systému, no následne musíte rátať s tým, že systém bude treba aj udržiavať, čo sú ďalšie milióny eur. Napríklad za prevádzku systému slovensko.sk, ktorý je kompletne v rukách súkromného dodávateľa, štát platil až milión eur mesačne, my sme teraz túto sumu znížili. Takisto sme presadili na vláde päť princípov dobrého IT - to znamená, že všetci, ktorí realizujú IT projekty, si musia vyčleniť minimálne 15 % z interných kapacít rezortu, aby sa nám nestávalo, že dodávateľ diktuje štátu, čo vlastne štát potrebuje, pretože štát nie je schopný projekt riadiť. Štát musí vedieť čo potrebuje a mať kontrolu nad efektívnym a pre občana najlepším riešením.

Na koaličnej rade máte u premiéra podporu v týchto protikorupčných návrhoch?

Ľudia dali mandát tejto vláde najmä na boj s korupciou, pretože sa už nemohli dívať na to, ako mafiáni a gauneri rozkrádajú Slovensko a to si uvedomuje aj premiér. Boli by sme radi, keby sa niektoré veci hýbali rýchlejšie, napríklad sfunkčnenie Úradu pre oznamovateľov korupcie. Keď chceme, aby sa ľudia nebáli nahlasovať korupciu, musíme im zaručiť adekvátnu ochranu. Takisto s kolegyňou Máriou Kolíkovou chceme pripraviť prísnejšiu úpravu majetkových priznaní, aby majetok verejných funkcionárov bol pod kontrolou ľudí. Presadzujeme reguláciu lobingu, ale aj reguláciu nepoctivých firiem, ktoré si z eurofondových projektov spravili eldorádo a najmä malé obce a starostovia sú ich rukojemníkmi pri čerpaní eurofondov.

Koalícia vrátane Vás prezentovala záujem pomôcť ľuďom aj cez eurofondy, ale objavujú sa hlasy, že tá pomoc nie je adresná. Vy máte aký pocit, pomohli ste reálne tým ľuďom?

Mojou úlohou bolo nájsť peniaze z eurofondov. To sme urobili v rekordnom čase, za mesiac sa mi podarilo presunúť jednu miliardu eur na boj s Covidom a na záchranu pracovných miest. Pomoc pre podnikateľov sme v druhej vlne zvyšovali o 50 percent, dnes môže zamestnávateľ na zamestnanca dostať až 1100 eur mesačne. Vytvorili sme novú schému pomoci pre podniky v oblasti cestovného ruchu. Ale samozrejme, vždy sa dá robiť viac. V strane Za ľudí presadzujeme pomoc pre malých živnostníkov, momentálne spoločne s ministrom financií rokujem s bankami, aby poskytli odklad splátok pre ľudí, ktorí prišli v dôsledku pandémie o zamestnanie a zároveň navrhujem znížiť aj úroky pre ľudí, ktorí prišli o prácu. V rámci koalície sme presadili zvýšenie daňového bonusu na deti od budúceho roka, aby rodičom ostalo v peňaženke viac peňazí.

Ako vnímate atmosféru v koalícii? Sú tu rôzne slovné útoky, konflikt Sulíka s Matovičom... Nemyslíte si, že to koalícii ubližuje?

Osobné spory a nadávky v médiách nemajú v súčasnej napätej situácii miesto ani na jednej, ani na druhej strane, zbytočne odvádzajú pozornosť od podstatných vecí – ochrany zraniteľných ľudí, zdravotníctva, ekonomiky a pracovných miest. V súčasnej ťažkej situácii by vláda mala skôr upokojovať občanov a komunikácia premiéra a ministrov by tomu mala zodpovedať. Bez chaosu, bez toho aby sa menila každý deň, bez zbytočných konfliktov a urážok. V strane Za ľudí tak komunikujeme, no sme dve ministerky v 16-člennej vláde.

Ako by ste ohodnotili atmosféru na koaličných radách?

Diskusie sú často búrlivé, budem úprimná, aj ja zvyšujem hlas. Ale tak to má byť. Rozdielne názory treba vydiskutovať s partnermi na koaličnej rade a potom postupovať jednotne a nezaťažovať občanov vnútornými spormi, tak či tak sú už unavení z koronakrízy. Toto je spôsob riešenia problémov a nie vypisovanie statusov. Keby som ja mala písať statusy o konfliktoch na koaličných radách, tak celé dni nič iné nerobím, len píšem na sociálnych sieťach.

Ste väčší kritik ako Sulík?

Väčšinou áno. V strane Za ľudí presadzujeme energicky naše riešenia, ktoré považujeme za správne, či už v oblasti zdravotníctva, kde máme silný tím odborníkov, ale aj v oblasti pomoci ľuďom. Na druhej strane však naše postoje vždy konzultujeme s odborníkmi. Vidíme, že dnes hlavne na severe Slovenska začínajú kolabovať nemocnice. Je ľahké hovoriť veci, ktoré sa ľuďom páčia, ale politik musí mať zodpovednosť a v záujme ochrany životov a zdravia ľudí, ale aj ekonomiky, musí vedieť podporiť aj nepopulárne opatrenia. Napríklad reštaurácie sú zavreté v absolútnej väčšine krajín v Európe a považujem za krajne nezodpovedné šíriť medzi ľuďmi názor, že epidemiológovia na Slovensku, ale aj v Rakúsku, vo Francúzsku, Nemecku alebo Veľkej Británii sú padnutí na hlavu a prevádzky by mali byť plošne otvorené. Naopak, na celom svete panuje medzi odborníkmi názor, že školy treba zatvárať ako posledné a otvárať ako prvé, pretože sú veľmi dôležité pre vzdelanie a duševnú pohodu detí. A to teraz presne ako strana presadzujeme. Pri zatvorených prevádzkach si minister hospodárstva sadne so svojimi kolegami a za deň práce pripravia robustnú schému pomoci. Ale žiadnymi peniazmi štát nedokáže kompenzovať to, že staršie deti sú celé týždne zatvorené doma.

Máte na koaličných radách aj nejakú ženskú podporu?

Mám tam našu ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú. Je možno nenápadnejšia, ale o čo menej píšeme na sociálnych sieťach, o to viac píšeme reformy pre naše dva rezorty.

A potom je smutné, keď si pozriete preferencie strany...

Strana zažila najväčšiu krízu po voľbách, keď odchod z politiky oznámil náš bývalý predseda. Teraz postupne rastieme, v súčasnej ťažkej situácii v spoločnosti je pochopiteľné, že vládna strana to nemá ľahké, navyše keď je v koalícii najmenšia. Veríme ale, že výsledkami našej práce presvedčíme čoraz viac ľudí. Čistíme justíciu, eurofondy a IT, plníme sľuby ľuďom, bez škandálov a bez káuz.

Premiér rád strháva na seba pozornosť. Na tlačovky chodí výhradne so svojimi straníckymi ministrami, akoby bol stále v predvolebnej kampani. Je to tak, že ako keby bol v permanentnom boji o voliča aj v koalícii?

Ja na jeho mieste by som skôr nechala viac zodpovednosti na ministroch a odborných tímoch, ale každý má svoj štýl. Igor Matovič vyhral voľby so štýlom politiky, aký má dnes. Program a kampaň strany Za ľudí aj všetky médiá, ktoré dnes premiéra kritizujú, hodnotili ako príliš odbornú a serióznu. Ale dnes vidíme, že osobitne najmä v čase krízy, je treba lepšie komunikovať s občanmi a tlmiť napätie v spoločnosti.

Vy ste boli Matovičovi veľmi blízko, poznáte ho z ľudskej stránky. Myslíte, že sa zmenil?

Nemyslím, že človek sa v dospelosti zásadným spôsobom zmení. Na zmenu treba obrovskú vnútornú motiváciu, alebo zásadnú životnú udalosť. Ale je pravda, že funkcia premiéra by takýmto transformačným okamihom mohla byť. Už len preto, že každé slovo premiéra má stonásobne väčšiu váhu ako slovo opozičného politika.

Ste niekoľko mesiacov po sneme. Stali ste sa predsedníčkou, cítite zodpovednosť?

Samozrejme. Cítim zodpovednosť za stranu, za ľudí na Slovensku, za ich lepší život. Ak ju chcete robiť poctivo a bez škandálov, politika je ako rehoľa. Často sa cítite osamelý, dávam si veľký pozor s kým sa stretávam, aby som nebola v konflikte záujmov. Ak bojujete proti korupcii, máte mnoho mocných nepriateľov. Nie je to príjemné, ale ak chce človek niečo zmeniť, musí vydržať.

Uvažovali ste nad tým, že vzhľadom k obrovskému množstvu práce by ste sa vzdali výkonnej funkcie vo vláde?

Z pohľadu výkonu politiky je veľmi dôležité, aby bol predseda v exekutíve, pretože práve tam máte možnosť ovplyvňovať najzásadnejšie rozhodnutia, ktoré sa v krajine dejú. Tie robí vláda. A keď človek ide do politiky, musí rátať s tým, že je to obrovský nápor na čas.

Ako sa má exprezident a váš bývalý predseda Kiska? Stretávate sa, zaujíma sa ešte o dianie v strane?

S Andrejom Kiskom si počas krízy skôr zavoláme, teraz sa vracia k charite, čo si nesmierne vážim. A zároveň chcem poukázať na jednu dôležitú vec. Keď Andrej Kiska hovoril o mafiánskych praktikách vedenia štátu, Robert Fico a jeho partia sa ho snažili zničiť. Teraz sa ukazuje, že Andrej Kiska mal pravdu, keďže významní bývalí policajní funkcionári a sudcovia sa priznávajú, že fungovali ako organizovaná zločinecká skupina.

Dá sa povedať, že aj vďaka nemu sa doťahajú teraz veľké kauzy?

Andrej Kiska sa ešte v prezidentskom úrade zasadzoval za dobré fungovanie a očistu štátu. Vďaka nemu sa začal pád Roberta Fica. Len kvôli jeho vytrvalosti Robert Fico dnes nie je ústavným sudcom, čo by bola katastrofa pre právny štát na Slovensku.

Podľa opozície je však zatýkanie špičiek justície a polície na politickú objednávku. Nemyslíte si, že by mali byť politici vo svojich vyjadreniach zdržanlivejší, aby to tí obvinení nemohli použiť na svoju obhajobu?

Čo iné ostáva politikom starého a nového Smeru ako tvrdiť, že všetko je politická objednávka? Treba si uvedomiť, že prakticky všetci zatknutí boli dosadení ich stranou ako politickí nominanti a preto sa Peter Pellegrini a Robert Fico ťažko môžu zbaviť zodpovednosť za ich nominácie. Organizovaná zločinecká skupina a mafiánske štruktúry v polícii, súdnictve a vo vedení prokuratúry, to všetko je predovšetkým výsledkom práce Roberta Fica a Petra Pellegriniho. Dnes sa ťažko môžu vyhovárať, že nič nevideli, nič nepočuli a o ničom nevedeli.

Počet zadržaných stúpa, zvládne to náš väzenský systém? Nemala by sa postaviť nejaká VIP väznica?

My v strane Za ľudí presadzujeme rovnosť pred zákonom a o žiadnej špeciálnej väznici nemôže byť ani reči. Ak rozhodnutia potvrdí súd, bude dôležité, aby sa nelegálne nadobudnutý majetok takýchto gaunerov skonfiškoval, pretože teraz sa na ich pobyt vo väzení skladáme všetci.

Myslíte si, že sa to aj v praxi podarí - zhabať majetok?

Zákon z dielne našej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej o zaistení majetku už platí, a práve ten by mal zabrániť tomu, aby bašternákovia a kočnerovia prepisovali majetky na biele kone.

A nevzniknú ďalšie náklady pre štát, keď sa bude musieť napríklad starať o skonfiškovanú mega jachtu?

Práve preto je dôležité aj vďaka súdnej reforme zefektívniť rozhodovanie súdov, aby sme čo najskôr poznali konečný verdikt a skonfiškovaný majetok mohli predať a peniaze čo najskôr použiť na užitočné veci, napríklad na nemocnice, cesty, školy...

Objavila sa informácia, že ste navrhovali použiť na zisťovanie koronavírusu psy. Podobný projekt sa uchytil vo Fínsku. V akom je štádiu tento nápad?

Preverujeme možnosť financovania projektu. Je potrebné poučiť sa z príkladov dobrej praxe z iných krajín a preskúmať každú možnosť na zlepšenie situácie. Napríklad tento týžden sa stretávam aj so slovenskými vedcami, ktorí vyvíjajú nové testy zo slín. Je to oveľa praktickejšie a pohodlnejšie riešenie ako výter z nosa a presadzujem, aby ich štát výraznejšie podporil.

Blížia sa Vianoce, ľudia by už radi trávili viac času s rodinami a návštevami. Príde uvoľnenie? Uvažuje sa nad tým

Slovensko dnes patrí v relatívne nízkom počte nových prípadov i obetí medzi najúspešnejšie krajiny v Európe. Napriek tomu treba robiť viac, je to jediná možná cesta k uvoľňovaniu opatrení a otváraniu prevádzok. Väčšina ľudí opatrenia poctivo dodržuje a pandémia na nich už tak či tak ťažko dolieha. Preto musí ešte viac zabrať štát pri stratégii testovania, vyhľadávaní kontaktov a podpore ľudí pri dodržiavaní karantény. Verím, že na Vianoce bude epidemiologická situácia lepšia ako dnes a opatrenia budú miernejšie.

Ste žena v politike, o Vašom súkromý sa vie menej, váš manžel si už zvykol na to, že ste menej doma?

Verejná funkcia vyžaduje veľa času, rokovania často trvajú do noci a pracovné povinnosti sú niekedy aj cez víkend. Preto je podpora manžela a rodiny veľmi dôležitá. O to viac si vážim každý voľný okamih, ktorý môžem tráviť s deťmi a s rodinou.

Ako zvládajú Vaše deti domáce vyučovanie, ste na tom podobne, ako iní rodičia, že ste sa na čas zmenili aj na učiteľov, kuchárov a pychológov?

Školy sú pre nás veľmi dôležité. Ešte bývalá vláda Petra Pellegriniho zavrela hneď na začiatku pandémie celú ekonomiku, dokonca aj materské a základné školy. Deti boli vtedy tri mesiace doma. Keďže ja aj môj manžel pracujeme, bolo to mimoriadne ťažké obdobie. Aj na našich deťoch vidím, že je pre ne náročné dobehnúť zmeškané obdobie. Aj preto chceme ako strana Za ľudí vo vláde urobiť všetko preto, aby sa mohli do škôl vrátiť aj staršie deti, ktoré sa dnes učia z domu.

Blížia sa Vianoce, darčeky už máte nakúpené?

Keďže som zodpovedná za informatizáciu a aj kvôli Covidu, tento rok ich budem nakupovať cez internet. Máme pravidlo, že nekupujeme veľa darčekov, aby si Vianoce deti vážili pre ich podstatu, nie pre hromadu darčekov a plný žalúdok. Najväčším darčekom v tejto kríze je, ak budeme celá rodina aj naši rodičia, ktorí patria do zraniteľnej kategórie zdraví. Držme si v tom palce.

Ako ich strávite?

Ako vždy, v horách a s rodinou. Teším sa na vychádzky po lese, po krásnej slovenskej prírode. Konečne budem mať čas zahrať sa s deťmi spoločenské hry, budem ich učiť bežkovať. Také drobné radosti, ktoré robia život krásnym.