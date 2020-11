KORONAVÍRUS Ďalšie dve okresné mestá na Zemplíne majú antigénové testovacie miesta

V Michalovciach sa testovanie realizuje v areáli nemocnice. "Odberové miesto sa nachádza v budove školiaceho pracoviska, vedľa infektologického pavilónu," priblížila Jana Fedáková, komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia s tým, že odbery sa uskutočňujú cez okienko každý pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 h. Záujemcov bude zdravotnícky personál testovať priebežne, podľa času ich príchodu. Fedáková zároveň upozornila, že nejde o totožné odberové miesto, ako miesto pre testovanie PCR testami. "Prosíme záujemcov, aby sledovali grafické značenie," podotkla.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

V Medzilaborciach zriadilo mobilné odberové miesto na bezplatné testovanie antigénovými testami Ministerstvo vnútra SR. Ako informuje samospráva na svojej internetovej stránke, nachádza sa v areáli Hasičského a záchranného zboru na Zámočníckej ulici. Jeho prevádzkové hodiny sú od 8.00 do 20.00 h.

NsP v Brezne začala s antigénovými testami, pribudne PCR testovanie

Nemocnica s poliklinikou (NsP) v Brezne zriadila odberové miesto v priestoroch bývalého transfúzneho oddelenia na testovanie obyvateľov antigénovými testami na ochorenie COVID-19. Je k dispozícii od pondelka, v pracovné dni od 7.00 do 11.00 hod. bez objednania. Informovala o tom breznianska nemocnica na svojom webe. "Poskytujeme tam bezplatné služby - výter z nosohltana na dôkaz antigénu COVID-19, realizáciu rýchleho skríningového kazetového imunochromatografického testu na dôkaz antigénu COVID-19 a vystavenie certifikátu s výsledkom testovania," uvádza zdravotnícke zariadenie.

Od 19. novembra, v čase od 9.30 do 11.00 hod., každý utorok a štvrtok, bude mobilné odberové miesto (MOM) v nemocnici poskytovať bezplatné PCR testovanie. Na to môžu prísť iba občania na základe prideleného termínu, ktorí sa prihlásili na testovanie cez portál korona.gov.sk alebo cez obvodných lekárov, špecialistov, regionálneho úradu verejného zdravotníctva a pod. Nie je možné sa prihlásiť priamo na MOM.

Horehronská nemocnica je pripravená vykonávať i ďalšie vyšetrenia poskytované v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré sú však už spoplatnené. Tie si treba vopred telefonicky dohodnúť na urgentnom príjme, na telefónnom čísle 048/2820488 alebo 048/2820486. Výsledky testov sú klientom k dispozícii v deň odberu.

V Liptovskom Mikuláši sú dve odberné miesta na antigénové testovanie

V Liptovskom Mikuláši sú zriadené dve odberné miesta na bezplatné antigénové testovanie na nový koronavírus. Jedno z nich sa nachádza v priestoroch tamojšej nemocnice, druhé v Slovenskom Červenom kríži (SČK), územnom spolku Liptov. Mesto Liptovský Mikuláš o tom informuje na sociálnej sieti.

Odberné miesto v Liptovskej nemocnici s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu funguje od pondelka. Nachádza sa pri hlavnej vrátnici vedľa vstupného filtra. "Prevádzková doba je od pondelka do piatka od 8.00 h do 12.00 h. Víkendy a sviatky nebude v prevádzke. Zároveň upozorňujeme, že v utorok (17. 11.) nebude odberné miesto v prevádzke. Otestovať sa verejnosť môže prísť opäť v stredu (18. 11.)," píše nemocnica na svojej oficiálnej webovej stránke.

Odberné miesto liptovského územného spolku SČK bude vykonávať testovanie od stredy. Testovať sa bude vždy v dňoch od pondelka do soboty, v čase od 7.30 h do 15.00 h. Odberné miesto sa nachádza na Kuzmányho ulici, uvádza liptovskomikulášska samospráva.

V Spiššskej Novej Vsi už funguje mobilné odberové miesto

V meste Spišská Nová Ves už funguje mobilné odberové miesto na antigénové testy. Informovala o tom radnica na svojej webovej stránke. „Občania, ktorí sa chcú otestovať, môžu do konca tohto roka využiť mobilné odberové miesto pri letnom kúpalisku v Spišskej Novej Vsi. To bude pre záujemcov otvorené v pracovné dni a sobotu od 9.00 do 13.00 h a od 14.00 do 18.00 h,“ uviedla samospráva s tým, že mobilné odberové miesto funguje najmä vďaka pomoci Slovenského Červeného kríža - Územného spolku Spišská Nová Ves. Radnica doplnila, že o ďalších mobilných odberných miestach bude verejnosť priebežne informovať.