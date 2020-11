KORONAVÍRUS stále nezoslabol: Matovič o ďalšom uvoľňovaní! Ak chceme prežiť zimu, máme dve možnosti

Premiér Igor Matovič v ďalšom statuse zhrnul niekoľko podmienok, ktoré musia byť splnené, aby sme prežili zimu a mohli uvoľniť ďalšie opatrenia, vrátiť deti do škôl či otvoriť reštaurácie. Podľa neho sú len dve možnosti ako to dosiahnuť - lockdown alebo ďalšie testovanie. Stále čaká na Sulíkov plán.

Vírus nezoslabol

V nastavajúcom období budú pre šírenie koronavírusu ideálne podmienky, chlad a vlhko. "Tisícročia poznáme na tlmenie epidémie jeden kľúčový nástroj - karanténu. Rôzne sú len jej stupne. Dnes súboru rôznych pravidiel rôznych stupňov a foriem karantén hovoríme lockdown, uzamknutie," konštatuje Matovič.

Plošné testovanie bolo mimoriadne úspešné

Na tlmenie epidémie sa na Slovensku konalo aj masívne plošné testovanie, ktorého sa počas prévho kola zúčastnilo 3,6 milióna ľudí, nasledujúci víkend ďalšie vyše dva milióny. "Výsledky sú jednoznačné, tak, ako boli včera prezentované aj epidemiológmi z Inštitútu zdravotných analýz na Pandemickej komisii - mimoriadne efektívna a silná protiepidemická intervencia," uviedol.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Museli sme zabrániť kolapsu nemocníc

V tieto dni sme mali mať podľa pôvodných predikcií počet pozitívnych identifikovaných cez PCR testy zhruba 5-tisíc denne. "Po masívnom testovaní a následnom karantenizovaní viac ako 50-tisíc najviac infekčných ľudí a ich rodín, máme cca 2-tisíc prípadov denne," napísal premiér. Antigénový test síce podľa Matoviča nie je schopný zachytiť všetkých pozitívnych, ale identifikuje absolútnu väčšinu infekčných, ktorí sú nebezpeční pre svoje okolie.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Výhoda RT-PCR testov je ich vyššia presnosť, ktorá tiež nie je 100%, ale veľká nevýhoda je dlhý čas čakania na výsledky a obmedzená kapacita laboratórií (denné maximum cca 22-tisíc). Operáciu Spoločná zodpovednosť - masívne plošné testovanie sme spustili najmä z cieľom zabrániť hroziacemu kolapsu nemocníc, ktorého svedkom sme boli v iných krajinách," uviedol. Nárast počtu hospitalizovaných by mal začať postupne klesať.

Máme minimálny stupeň lockdownu

Masívne plošné testovanie zrazilo reprodukčné čísla na 0,7. "Znamená to, že jeden pozitívny nakazí menej ako jedného ďalšieho človeka. Rt nám však opäť zákonite vystúpi hore nad 1, lebo máme (aj v porovnaní s inými krajinami) len minimálny stupeň lockdownu, t.j. žijeme skoro úplne slobodne s minimálnymi obmedzeniami," skonštatoval.

Zdroj: Topky/Maarty

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu však máme naďalej uzavreté školy (okrem prvého stupňa). "Reštaurácie fungujú vo výrazne obmedzenom režime, zakázané sú hromedné podujatia, atď," napísal premiér. Ak chceme otvoriť aj tieto prevádzky, konzílium epidemiológov, infektológov a verejných zdravotníkov určilo podmienky, ktoré musia byť splnené súčastne.

1. Celoslovenský 7-dňový priemer RT-PCR pozitívnych testov musí klesnúť pod 750 (do včera bola hranica výrazne prísnejšia - 500 7-dňový kĺzavý median).

2. Celoslovenský 7-dňový priemer pacientov s Covid-19 a suspektných (podozrenie, že sú tiež Covid-19) musí klesnúť pod 2 000.

3. V danom okrese musí 14-dňová incidencia na 100 tisíc obyvateľov klesnúť pod 200. S tým, že osoba 65 a staršia sa počíta za 4 mladšie. Európska komisia má hranicu tejto incidencie 150 (nad ňou je región červený), ale ak zoberieme do úvahy, že cca 12% našich pozitívnych je nad 65, tak je to cca tak isto stanovená hranica.

Ak chceme otvárať prevádzky a prežiť zimu, máme dve možnosti

Z vyššie uvedeného podľa neho vyplýva, že máme len dve možnosti, ak chceme prežiť zimu s minimálnymi újmami a dopriať deťom školu či reštauráciám normálne fungovanie. "Zraziť počet denných pozitívnych silným lockdownom alebo ďalším masívnym testovaním. Prípadne ich kombináciou," napísal premiér. "Ak ktokoľvek tvrdí, že môžeme heknúť pravidlá konzícia odborníkov, nebude si ich všímať a otvoríme napr. školy, tak len blúzni. Spôsobilo by to tak nekontrolovaný nárast nových prípadov, že nakoniec by sme boli radi, že ideme do Vianoc s 5-tisíc prípadmi denne," skonštatoval.

Stále čakám na Sulíka

Do nedele premiér čaká na splnenie "domácej úlohy" Richardom Sulíkom. "T.j. ako splniť podmienky konzília odborníkov z bodu 11 k 30. novembru a môcť tak otvoriť školy a reštaurácie. To bol môj cieľ s komunitným testovaním, ktorý kolega vyhlásil cez status z dovolenky za hlúposť. Nevadí, on je taký. Nechám sa poučiť," napísal s tým, že nedočkavo čaká na jeho alternatívny plán, ako do bodky splniť požiadavky odborníkov a všetko otvoriť bez masívneho testovani a lockdownu.