Ďalší útok Matoviča! Bude SaS kopať hroby? Sulík reaguje: Na rozdiel od premiéra ma zaujíma blaho krajiny

Sulíkov deadline sa končí v nedeľu. Mohli by sme sa tak dočkať nového riešenie zástancu otvárania prevádzok. Či riešenia uspokoja aj Matoviča, to sa ešte nevie. Podľa neho iné možnosti ako testovanie alebo lockdown nie sú.

Svoju zášť povýšil nad zdravý rozum

Strana SaS sa s ľútosťou pozerá na konanie predsedu vlády. "Svoju osobnú zášť povýšil nad zdravý rozum," povedal predseda SaS Richard Sulík v reakcii na piatkové vyjadrenia premiéra Igora Matoviča. SaS poukazuje na to, že na rozdiel od premiéra má pre ňu blaho krajiny oveľa vyššiu prioritu než osobné útoky.

Strana pripomína, že ľudí nezaujímajú osobné útoky premiéra na členov jeho vlády. Deklarovala, že aj preto po piatkových udalostiach zostáva pevnou súčasťou koalície a spoľahlivým partnerom premiéra pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády.

Predložili sme relevantný návrh

Minister školstva dnes predložil relevantný návrh, aby sa deti vrátili do školy a zaviedli sa opäť semafory, podľa ktorých sa zatvárali len triedy či školy, kde sa objavila nákaza. Tento scenár mohol fungovať pred pár týždňami, teraz už nie, lebo Igor Matovič všetko podmieňuje politickou lojalitou a nič iné ako súhlas neprijíma.

"Okrem semaforu pre školy, ktorý sme na Slovensku už mali, sme navyše prišli s modelom mobilného testovania, ktoré by bolo k dispozícií na požiadanie školy. V prípade potreby by tak vedeli prísť na školu individuálne testovacie tímy. Tento projekt bol preddohodnutý so samosprávami. Zabezpečovanie a distribúcia testov a ochranných pomôcok by išla od ministerstva školstva. Na pandemickú komisiu som teda prišiel s konkrétnym plánom," uviedol minister školstva Gröhling.

Matovič kritizuje Sulíka

Premiér Igor Matovič po piatkovom rokovaní pandemickej komisie opäť kritizoval svojho koaličného partnera SaS a jeho predstaviteľov pre rozdielne názory na uvoľňovanie opatrení. Otváranie škôl, o ktorom hovoril minister školstva Branislav Gröhling, označil za smrť a pýtal sa, či predstavitelia SaS pôjdu kopať hroby.

"Strana SaS sa pokúša robiť presne to isté, čo robila za vlády Ivety Radičovej, pokúšať, pokúšať, pokúšať a na konci ju rozbiť. Ja sa budem snažiť držať koalíciu dokopy a pevne verím, že sa spamätajú," reagoval Matovič na otázku, či chce SaS vypudiť z koalície. Bol by rád, keby sa znormalizovali a fungovali ako partner. "Je to nepríjemné mať takého partnera, ale tri strany držíme dokopy a SaS-ka podráža, stále dokola," doplnil.

Premiér zopakoval, že čaká do nedele (15. 11.) na riešenie SaS, ako znížiť počet prípadov, aby sa mohli uvoľňovať opatrenia. Bez plošného testovanie iné riešenie ako tzv. lockdown nevidí. Poznamenal, že pri počte 2000 nových prípadov denne je posielať státisíce detí do škôl smrť a do Vianoc bude trojnásobne viac prípadov aj mŕtvych.

Sľubujú hlúposti

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) tento týždeň hovoril, že stále pracuje s rozhodnutím, že deti sa majú vrátiť do škôl 30. novembra. Matovič mu v piatok odkázal, že už mesiac vedel, že sa tak malo stať vtedy, keď bude týždňový kĺzavý medián pod 500, aktuálne je 2024.

Šéfa SaS a ministra hospodárstva Richarda Sulíka, predsedníčku parlamentného výboru Janu Bittó Cigánikovú (SaS) aj Gröhlinga obviňoval, že sľubujú hlúposti. Sulíka opätovne vinil aj za odstúpenie od plánu komunitného testovania. Tvrdí, že takýto plán sa bez všetkých partnerov nedal schváliť a Sulík je na strane s predstaviteľmi ĽSNS Marianom Kotlebom, Smeru-SD Robertom Ficom a Hlasu-SD Petrom Pellegrinim.