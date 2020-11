KORONAVÍRUS Zdravotníci môžu žiadať o odmeny za prvú vlnu pandémie už len do stredy

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí spĺňajú podmienky boja s pandémiou nového koronavírusu, sa do systému odmeňovania pre zdravotníckych pracovníkov z prvej vlny môžu nahlásiť už len do stredy (11. 11.) do 8.00 h. Verejný prísľub rezortu zdravotníctva podpísal minister zdravotníctva Marek Krajčí ešte koncom októbra.