Vodiči, pozor: Národná diaľničná spoločnosť čiastočne uzavrie rýchlostnú cestu R1

Dôvodom je oprava vozovky mosta na estakáde Veľké Zálužie. NDS priblížila, že v utorok bude premávka obmedzená v pravom jazdnom pruhu v smere do Nitry od 7.00 do 17.00 h. V stredu bude v tom istom čase obmedzená premávka v pravom jazdnom pruhu v smere do Trnavy. "Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu," uviedla NDS.