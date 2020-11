Utajené svedectvo Ľudovíta Makóa: Zločiny mocných už vyšetruje špeciálny tím

„Podľa našich informácií už polícia s prokuratúrou zriaďujú špecializovaný vyšetrovací tím. Zo zdrojov blízkych polícii sa nám podarilo zistiť, že na čelo vyšetrovacieho tímu, ktorý bude na základe Makóovho svedectva rozkrývať trestnú činnosť vplyvných ľudí sa postaví elitný vyšetrovateľ NAKA Erik Galo. Ten si má do svojho tímu doplniť ďalších elitných policajtov, ktorým dôveruje. Dozor nad vyšetrovaním závažných káuz má mať prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry, ktorý bude priamo podliehať riaditeľovi odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry Marošovi Žilinkovi,“ napísali Topky.sk presne 3. októbra 2020 článok s názvom Horúco okolo Ľudovíta Makóa! Pre svedectvo proti mocným zriaďujú špeciálny vyšetrovací tím.

Ubehol presne mesiac a naše informácie z prostredia polície sa stali realitou. „Peter Kovařík sa stretol s policajtmi NAKA a prokurátorom ÚŠP. Dohodli sa na zriadení pracovnej skupiny, ktorá sa bude zaoberať trestnými činmi vyplývajúcimi z akcie „Božie mlyny". Budú jej vytvorené všetky potrebné podmienky na prácu, či už personálne, technické alebo administratívne," uviedla policajná hovorkyňa Andrea Dobiášová pre televíziu Markíza.

Na čelo vyšetrovacej skupiny sa skutočne postavil bývalý podriadený Petra Kovaříka z Úradu boja proti korupcii, vyšetrovateľ Erik Galo. Ten si už k sebe povolal aj ďalších vyšetrovateľov z Národnej kriminálnej agentúry, ktorým dôveruje. Súčasťou pracovnej skupiny sa stali aj prokurátori, ktorí patria pod riaditeľa Odboru ekonomickej kriminality Úradu špeciálnej prokuratúry Maroša Žilinku.

Akcia pre svedectvo Makóa

Potom ako Ľudovíta Makóa obvinili z toho, že spolupracoval s mafiánskou skupinou takáčovcov, z vydierania a obmedzovanie osobnej slobody začali sa diať veľké veci. Makó ako bývalý šéf Kriminálneho úradu finančnej správy požiadal kvôli informáciám o trestnej činnosti mocných o štatút utajeného svedka. Následne začal spolupracovať s políciou.

Neprešiel ani mesiac a v putách skončil Špeciálny prokurátor Dušan Kováčik a policajný funkcionár poverený riadením Útvaru zvláštnych policajných činností Norbert Paksi. Obaja skončili vo väzbe pre obvinenia zo spolupráce s mafiánskym gangom takáčovcov a branie úplatku. O týždeň neskôr sa pre svedectvo Ľudovíta Makóa rozrozprával ďalší bývalý mocný muž polície Bernard Slobodník. Bývalý šéf Finančnej jednotky NAKA sa pre spoluprácu rozhodol preto, aby sa vyhol trestnému stíhaniu.

V spoločnosti bývalého ministra vnútra a dnes advokáta Daniela Lipšica sme ho minulý týždeň vo štvrtok zastihli na Úrade Špeciálnej prokuratúry. „Prišiel v procesnom postavení svedka. K akej trestnej činnosti bude vypovedať sa nebudeme vyjadrovať,“ reagoval na naše otázky Lipšic. Bernard Slobodník na otázky nereagoval vôbec. Jeho svedectvo však môže znamenať ďalšie zadržiavanie z radov mocných v tejto krajine. No a do toho by sa už mal zapojiť aj nový špecializovaný tím pod vedením Erika Gala.