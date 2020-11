Pomaly sa prelíname do obdobia, kedy mnohí z nás obmedzia prechádzky vonku a radšej sa utiahnu do kúta postele alebo sedačky pod deku s teplým nápojom a dobrou knihou v rukách. Či si vyberieš kávu, čaj, alebo horúcu čokoládu – to necháme na tebe.