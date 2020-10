MIMORIADNY ONLINE Viaceré odberné miesta čelia obrovskému náporu: VIDEO Ľudia čakajú v dlhých radoch i kolónach

SLOVENSKO – Na území celej krajiny odštartovala prvá fáza celoplošného testovania obyvateľstva pod taktovou armády. Do operácie "Spoločná zodpovednosť" sú zapojení zdravotníci, dobrovoľníci, vojaci, hasiči a tisícky policajtov všetkých zložiek.

Prvé kolo celoplošného testovania obyvateľov je 31. 10. a 1. 11.

Odberné miesta možno nájsť na webovej stránke www.somzodpovedny.sk

Predpokladané čakacie doby sú od jednej do troch a viac hodín

O drive-in testovanie je mimoriadny záujem

Testuje sa v čase od 7.00 do 21.30 h s výnimkou prestávok, ktoré budú od 12.00 do 12.45 h a od 18.00 do 18.30 h

Starostovia apelujú na občanov, sa prichádzali testovať podľa abecedy

Priebeh testu pozostáva z pár krokov, pozrite si naše VIDEO

Testovanie sa neodporúča ľuďom nad 65 rokov a deťom mladším ako 10 rokov

Všetky štátom obstarané antigénové testy spĺňajú potrebné požiadavky

Ponuka karanténneho ubytovanie po pozitívnom teste na COVID-19

ONLINE

12:11 Karlova Ves od 14.00 h uzatvára drive-thru testovacie miesta v Slávičom údolí, pri Iuvente a pod mostom Lafranconi. Dôvodom je zablokovanie komunikácií a zahltenie okolia autami, ktorými sa otestovať prišli obyvatelia nielen z mestskej časti, ale celého západoslovenského kraja, najmä zo Záhoria. Uvedené miesta budú slúžiť na odbery pre peších.

12:10 Od rána vypomáha 193 lekárskych asistentov z Maďarska. „Uvedení lekárski asistenti boli rozvezení asistenciou Policajného zboru na konkrétne odberné miesta, kde vykonávajú odbornú lekársku činnosť,“ uviedla Barbara Túrosová z Kancelárie ministra vnútra SR.

12:04 Na gymnáziu Andreja Sládkoviča práve prebieha dezinfekcia priestorov. „Vojaci tu včera boli od 9:00 do druhej ráno, kedy prišli testy. Potom sa išli domov na dve hodiny vyspať a o piatej už boli späť,“ povedal Topkám člen odberového tímu.

12:00 Stránka Nekŕmte nás odpadom informovala, že pred Úradom vlády SR jeden z čakajúcich odpadol.

11:56 Testovanie v U. S. Steel v Košiciach.

11:54 V Krompachoch doposiaľ zachytili do dvoch percent pozitívnych prípadov. K dispozícii je šesť odberných miest. „Zatiaľ sme z otestovaných zachytili približne do dvoch percent pozitívnych,“ uviedla primátorka mesta Iveta Rušinová. Podľa jej slov je situácia na jednotlivých odberných miestach pokojná.

11:51 Kolóna čakajúcich áut na Rožňavskej ulici na drive-in odberné miesto na Zlatých pieskoch v Bratislave.

11:49 Člen odberového tímu na gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici pre Topky uviedol, že ľudia k nim chodia zo všetkých častí Bystrice, lebo na iných miestach sa čaká aj dve hodiny. „Väčšina hovorí, že na ZŠ Bakossova je to hrozné, že je to tam zapchaté,“ povedal dobrovoľník.

11:43 V Trenčíne otestujú vo väčšine odberných miest asi 45 ľudí za hodinu. „Zatiaľ sme prešli asi 35 odberných miest. Predpoklad priepustnosti systému bol okolo 35 osôb za hodinu. Vyzerá to tak, že v drvivej väčšine odberných miest je to 45 osôb za hodinu, niekde sa približujú k 60 osobám. Je to veľmi dobrý výkon veliteľov, vojakov a odberných tímov,“ skonštatoval trenčiansky viceprimátor Patrik Žák.

11:39 Viac ako 98 percent odberných miest bolo k 10.00 h funkčných. Oznámil to minister obrany s tým, že z celkového počtu 4961 plánovaných odberných miest pre sobotu bolo otvorených 4900. Naď to označil za malý zázrak a úžasný výsledok.

11:37 Minister zdravotníctva Marek Krajčí pomáha so stermi v Rači.

11:32 V Nitrianskom Pravne je testovanie plynulé, v tíme pomáha i starosta. Obec sa stretla i s komplikáciami. „Zaznamenali sme skreslené informácie o dostatku zdravotníkov. Niektoré mená sa omylom dostali medzi zdravotníkov, pričom išlo o administratívnych pracovníkov a opačne. To sa podarilo ešte v piatok popoludní vyriešiť. Zo strany ľudí nemáme žiadne problémy,“ priblížil starosta Andrej Richter.

Zdravotníčka ukazuje negatívny antigénový test Zdroj: TASR/Roman Hanc

11:30 Pred viacerými odbernými miestami v rôznych častiach Prievidze sa i pred 11.00 h tvorili dlhé rady. Problémy sú aj s dopravou. Na Nábrežnej ulici v blízkosti obchodného centra a pri športovej hale preto dopravu riadia policajti. Kolóna áut bola dopoludnia i v blízkosti obchodného domu na Dlhej ulici, kde je drive-thru odberové miesto.

11:20 Drive-in testovanie pred Thermalparkom v Dunajskej Strede.

11:15 Mesto Vysoké Tatry otvorilo 3 odberné miesta s kratšou dobou čakania. „Začali sme testovať ešte pred siedmou hodinou. Momentálny priebeh je veľmi dobrý, ľudia nestoja vo veľkých zástupoch, čakanie nie je enormné, do nejakej hodiny,“ opísal náčelník mestskej polície vo Vysokých Tatrách Miroslav Kolodzej.

11:11 Ľudia čakajúci na antigénový test pred ZŠ Nevädzová v Ružinove.

11:09 V Trnave sú odberné miesta preťažené. „Ak je to možné, nesnažte sa ísť na testovanie hneď, odberné miesta sú preťažené. Všetky adresy odberných miest majú aspoň jedno testovacie miesto spustené,“ uviedol primátor mesta Trnava Peter Bročka s tým, že preťažená je aj webová stránka testovanie.trnava.sk, na ktorej si môžu obyvatelia pozrieť aktuálny stav.

11:04 Odberné miesto na výstavisku Agrokomplex v Nitre. O drive-in testovanie je mimoriadne veľký záujem. „Už ho nevyužívajte. Zaparkujte a choďte pešo do najbližšieho odberného miesta určeného na klasický odber,“ informoval magistrát na sociálnej sieti.

11:00 V Hlohovci zlúčili dve odberné miesta do jedného, všetky sú otvorené. „Máme otvorených 17 odberných miest, osemnáste nám armáda zlúčila. V Šulekove urobila v sobotu z dvoch len jedno odberné miesto,“ doplnil primátor.

Zdroj: FB/Miroslav Kollár

10:58 Od 14.00 sa uzatvára drive-in pod mostom Lafranconi, pri Juvente a v Slávičom údolí. „Odberné miesta zostanú zachované, ale už len pre peších. Tí, ktorí nebudú dovtedy otestovaní z vozidla, musia zaparkovať a nechať sa otestovať pešo,“ mestská časť Karlova Ves to uviedla na facebooku.

Zdroj: FB/Karlova Ves

10:55 Aktuálny stav pred jednotlivými odbernými miestami v meste Senica si ľudia môžu pozrieť prostredníctvom webstránky kolkojetamludi.sk.

10:54 Testovanie na najväčšom nitrianskom sídlisku Klokočina.

10:50 V Dudinciach testujú ľudí plynule, bez vážnejších problémov. „Ráno pred otvorením odberných miest nás trošku zdržalo testovanie všetkých 30 dobrovoľníkov, keďže testy a ostatný materiál prišli len v noci,“ spomenul primátor mesta Dušan Strieborný.

10:46 V Nitre je o testovanie veľký záujem. Pred odbernými miestami sa vytvárajú približne hodinové rady, v ktorých stoja stovky ľudí. Takto to napríklad vyzerá pred tamojším mestským úradom a športovou halou.

Zdroj: Topky/Tip čitateľa

10:44 Kolóna áut k obchodnému centru Danubia, kde sú zriadené 4 odberné miesta.

10:38 Občania čakajúci na odbernom mieste pred Domom kultúry v Pezinku.

10:36 V Dúbravke, kde vytvorili interaktívny web mapujúci obsadenosť jednotlivých odberných miest, je na drvivej väčšine testovacích bodov v rade viac ako 80 ľudí. Najlepšia je situácia na Gymnáziu Bilíkova, kde sú vytvorené dve odberné miesta v interiéri.

Zdroj: FB/Dúbravka - mestská časť Bratislavy

10:33 Testovanie v priestoroch Agrokomplexu Nitra. „Niektorí ľudia tam stoja zabalení v deke,“ uviedla pre Topky redaktorka.

10:28 V Karlovej Vsi neodporúčajú drive-thru, tvoria sa dlhé kolóny. „Keďže už od 5.00 h sa vodiči snažili dostať na 'drivy', kde ešte v tom čase nebol personál na riadenie dopravy, vytvorili sa uzly a situácia je extrémne neprehľadná,“ uvádza mestská časť na sociálnej sieti.

10:20 V Rožňave je k dispozícii všetkých avizovaných 14 odberných miest. „Tak ako všade, aj u nás chceli byť niektorí záujemcovia o testovanie medzi prvými, čo je prirodzené. Videl som stáť ľudí v rade aj o šiestej ráno. Ale hýbe sa to,“ povedal primátor Michal Domik s tým, že testovaniu začína priať aj počasie.

10:16 V Nitre zrušili jedno klasické odberové miesto a drive-in na futbalovom štadióne. Momentálne sa tam testujú iba peší. Do areálu sa púšťa desať čakajúcich.

10:10 V okresoch Trenčín, Považská Bystrica, Ilava, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, Bánovce nad Bebravou a Myjava otvorili na celoplošné testovanie všetky odberné miesta. Je ich 370.

10:08 Premiéra teší, že k 9:00 h je kompletných vyše 97 % odberových tímov. „Znamená to, že každý, kto sa chce testovania zúčastniť, sa určite na rad dostane. To znamená, že nechoďte na odberové miesta, kde sú veľké rady,“ uviedol. Matovič predpokladá, že podvečer bude prázdnejšie a zajtra ešte viac.

Zdroj: FB/Igor Matovič

10:05 Pohľad z vtáčej perspektívy na ZŠ Nevädzová neďaleko Ružinovského jazera.

10:02 Banská Štiavnica ráno otvorila všetky odberné miesta. „Kratšie čakanie bolo ráno v odberných miestach na Základnej škole Jozefa Kollára a v Kultúrnom centre na Kammerhofskej ulici,“ pripomína mesto. Dlhšie čakanie v rade bolo okolo 9.00 h na odbernom mieste Slovenského Červeného kríža.

Zdroj: FB/Mesto Banská Štiavnica

09:59 Petržalčania čakajúci v rade na Základnej škole Holíčska.

09:56 Primátor Senca Dušan Badínsky uviedol, že v súčasnosti na odberných miestach čaká 300 až 500 ľudí. „Potvrdzuje sa, že dvojdňové testovanie a počet vytvorených odberných miest jednoznačne nestačí na otestovanie všetkých, ktorí sa chcú testovať,“ zdôraznil. „Na niektorých miestach boli síce zdravotníci, no nie takí, ktorí majú oprávnenie vykonávať stery a podobné prípady,“ doložil.

09:55 V Malackách sa rady tvorili už od začiatku. „Situáciu komplikoval aj nepríjemný dážď, našťastie okolo 8.00 h trochu ustal,“ zreferovala hovorkyňa Malaciek Ľubica Pilzová.

09:53 Pracovníci vykonávajú ster na odbernom mieste pred Domom kultúry v Pezinku.

09:48 Zo 68 odberných miest v Banskej Bystrici bolo v sobotu k 7.00 h otvorené len zanedbateľné množstvo z nich. Chýbal zdravotnícky personál. Ľudia, ktorí sa prišli dať otestovať na nový koronavírus, tak vytvárali dlhé rady.

Zdroj: FB/Jakub Gajdošík

09:45 Primátor Trenčína Richard Rybníček priblížil, že sa im podarilo otvoriť všetkých 50 odberných miest. „Všetko ide plynule. Všetky drobnosti s prehľadom riešime. Ľudia čakajúci v radoch, ale aj v autách, sú pokojní a trpezliví,“ zhrnul.

Zdroj: FB/Richard Rybníček

09:40 Situácia na bratislavských Kramároch.

09:38 Minister obrany Naď skonštatoval, že momentálne je funkčných 97,2 % odberových tímov a ďalšie sa postupne kompletizujú. „Sme na dobrej ceste!“ dodal.

Zdroj: FB/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

09:36 Antigénové testy počas celoplošného testovania na covid-19 v Komárne.

09:33 V Petržalke na Beňadickej a Tupolevovej pre zničenie stanov silným vetrom sa otvorenie odberných miest predĺžilo. V súčasnosti už fungujú. V okolí ZŠ Budatínska upozorňuje mestská časť na komplikovanú dopravnú situáciu. Na mieste malo dôjsť k nehode, pričom ďalší pruh je na tomto mieste obmedzený z dôvodu čakania na drive-through.

09:30 Petržalka, obec s najväčším počtom odberných miest (96) na Slovensku, hlási veľmi veľký nápor ľudí. Zároveň žiada zdravotníkov a dobrovoľníkov, ktorí sú schopní ihneď prísť pomôcť, aby sa ozvali miestnemu úradu.

09:25 V Žilinskom kraji boli pred nástupom do služby pozitívne testovaní štyria policajti. „Slúžiť však môžu len v prípade negatívneho testu, preto boli nahradení,“ uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru. Polícia podľa neho na odberných miestach usmerňuje ľudí, dohliada na verejný poriadok, taktiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

09:24 Ľudia čakajúci na testovanie na Starých Gruntoch.

09:21 V Bratislave sa v súvislosti testovaním komplikuje na niektorých miestach doprava. Hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka však tvrdí, že situácia je zatiaľ pokojná, bez narušenia poriadku. Doprava je spomalená v Bratislave na Budatínskej, Panónskej, Karloveskej, Botanickej, Miletičovej a v okolí Zlatých Pieskov.

09:20 Na niektorých miestach vo Zvolene ráno chýbali testy. Potvrdil to hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. Na odberných miestach, kde armáda ešte čaká na testy, odporúča mesto využiť ktorékoľvek iné odberné miesto.

09:15 Záujem o testovanie v košickej mestskej časti (MČ) Staré Mesto je veľký. „Všade sú dosť veľké rady. Napríklad pred štátnym divadlom, historickou radnicou či sobášnou sieňou pri staromestskej radnici,“ povedala za túto MČ uviedla Renáta Némethová s tým, že v súčasnosti odporúča odberné miesta v areáli Mestskej krytej plavárne alebo v priestoroch Štátnej filharmónie Košice - Dome umenia.

09:13 Podľa hovorcu mesta Košice Vladimíra Fabiana je čakacia doba na drive-in na letisku približne osem hodín, organizačný tím vracia autá späť. „Niektoré odberné miesta sme presunuli, ale len v rámci objektov. Dôvody boli organizačné,“ povedal Fabian v súvislosti s otvorením odberných miest. „Vojaci otáčajú autá, aby sa už nezaraďovali. Kolóna bola už od siedmej rána od Pereša na letisko,“ dodal.

09:09 Petržalčania čakajú v dlhej rade pred odberovým miestom, ktoré je zriadené v ZŠ Černyševského.

09:03 Stránka somvrade.sk ponúka aktuálne informácie o dĺžke čakania na celoplošné testovanie.

08:58 Pred odberným miestom Dostihová dráha v Petržalke čakajú ľudia v dlhom rade.

08:53 Pred odbernými miestami čaká v radách viac ako 80 testovaných po celej Trnave.

08:49 Starosta Ružinova Martin Chren informoval, že najväčší problém majú s tým, že armáda im nedala hárky na zapisovanie. „Snažíme sa dotlačiť a rozviesť, ale napríklad DK Ružinov ešte neotvoril, lebo podľa našich ľudí veliaci vojak odmieta vziať naše hárky a čaká na vojenskú tatrovku, kolegyňa to už rieši, ide o obyčajné papiere ako sú na obrázku,“ uviedol na Facebooku.

Zdroj: FB/Martin Chren - starosta Ružinova

08:44 Aktuálna dopravná situácia na Dolných honoch. V súvislosti s mobilnými odbernými miestami sa tvoria kolóny.

08:37 Od siedmej hodiny neboli otvorené všetky odberné miesta. „Budeme to veľmi rýchlo riešiť,“ povedal minister obrany. Celoplošné testovanie podľa jeho slov môže pomôcť celej krajine. „Som vďačný a hrdý na všetkých ľudí, ktorí dokázali toto testovanie v takom krátkom čase zorganizovať,“ skonštatoval Naď.

08:33 V Žiline sú otvorené všetky odberné miesta. „Ja sám už zarezávam ako dobrovoľník na odbernom mieste na Mestskom úrade Žilina,“ napísal na sociálnej sieti primátor Žiliny Peter Fiabáne.

08:28 Záchranári tiež apelujú na ľudí, aby boli počas testovania trpezliví. „Buďte láskaví k ľuďom v odberných tímoch. Sú tam v záujme ochrany zdravia nás všetkých. Vedení zodpovednosťou voči komunite a ochotou pomôcť. Buďte, prosím, láskaví a trpezliví aj k spolučakajúcim ľuďom,“ uviedli na Facebooku.

Zdroj: FB/Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR

08:23 Testovanie pracovníkov kultúry a médií v budove RTVS.

08:20 Šéf rezortu obrany na sociálnej sieti uviedol, že k 8:00 je funkčných 91 % odberových tímov. „Ďalšie sa postupne kompletizujú. Prosíme ľudí, aby sledovali vývoj situácie a nechodili tam, kde sú odberové miesta preplnené. Máme čas dnes a zajtra, zvládneme to,“ uviedol Naď.

08:18 Na viacerých odberných miestach v mestských častiach Ružinov, Staré Mesto a Rača sa ešte nezačalo. Dôvodom je nedostupnosť evidenčných hárkov alebo certifikátov. „Otvorenie odberového miesta na Rybničnej vo Vajnoroch sa odložilo pre nedostupnosť zdravotníckeho personálu,“ doplnil magistrát.

08:12 Ľudia si pred odbernými miestami v Kežmarku postoja vyše hodiny.

08:10 Obyvatelia Prievidze sa môžu dať v sobotu zatiaľ otestovať na 29 z 35 pôvodne avizovaných odberných miest. Podobná situácia je v Handlovej, v ranných hodinách funguje sedem zo 14 odberných miest, a to pre chýbajúcich zdravotníkov.

Zdroj: FB/Mesto PRIEVIDZA

08:07 Odberné miesto vo forme drive-in pripravilo mesto Košice v spolupráci s políciou v areáli Aeroklubu na košickom letisku.

08:02 Bratislavské mestské časti hlásia od skorých ranných hodín veľký záujem o testovanie. Predpokladané čakacie doby sú od jednej do troch a viac hodín. Kolóny sa tvoria najmä pri drive-in odberných miestach. Hlavné mesto SR o tom informovalo na sociálnej sieti.

Zdroj: FB/Bratislava - hlavné mesto SR

07:57 Bratislavská polícia vysiela naživo z odberového miesta Danubiana.

07:55 Priebeh testovania v Malinove je pokojný.

07:51 Do prvej línie vyráža aj poslankyňa NR SR Jana Bittó Cigániková.

Zdroj: FB/Janka Bittó Cigániková - Fungujúce zdravotníctvo

07:48 V Záhorskej Bystrici zriadia ďalšie odberné miesto. Bude sa nachádzať v areáli televízie, ktorá má v mestskej časti sídlo. Testovať sa začne od 14. hodiny. Informuje o tom samospráva na sociálnej sieti.

07:43 Minister zdravotníctva Marek Krajčí ako lekár, dnes aj s manželkou lekárkou, testuje na jednom z odberných miest v Bratislave.

07:41 Minister obrany Jaroslav Naď prosí ľudí o trpezlivosť, ústretovosť a disciplínu.

07:38 Odberné miesto v obci Lubina v amfiteátri Roh.

07:36 Primátor Trnavy apeluje na občanov, aby neprichádzali hneď ráno, pretože všetky odberné miesta sú nateraz preťažené.

Zdroj: FB/Peter Bročka

07:32 Testovanie v trenčianskej tržnici. Ľudia čakajú v rade.

07:26 V súvislosti s viacerými mobilnými odbernými miestami sa v Bratislave začali tvoriť kolóny. Zelená vlna RTVS informuje o kolóne na Botanickej smerom z Karlovej Vsi k Mostu Lafranconi. Spomalená doprava je podľa dopravných máp aj pri vjazde do Mlynskej doliny, v Petržalke na Panónskej ceste a na Bratskej smerom k odberovým miestam pri obchodnom centre Danubia.Taktiež sa tvoria kolóny na Bajkalskej, Zahradníckej či pri parkovisku vedľa trhoviska na Miletičovej.

07:20 Obyvatelia v meste Stará Turá pred budovou Domu kultúry.

07:15 Aktuálna situácia pred novou budovou SND.

07:14 V Karlovej Vsi sa ešte pred začiatkom testovania zaplnili prístupové cesty k všetkým odberovým miestam Drive In. Mestská časť to uviedla na sociálnej sieti.

07:10 Podľa našich informácií na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici administratívni pracovníci ešte stále stoja pred budovou. „A ľudia tu už stoja od 6:20 pripravení v rade, ale miesto sa určite o siedmej neotvorí, lebo nás ešte nepretestovali a čakáme pred budovou,“ uviedol náš zdroj.

07:07 V Ružinove sa na prvých miestach tvoria rady. Podľa starostu Martina Chrena v drajvoch stojí už teraz spolu do 200 áut v rade. „Prvé prišli už krátko po piatej. Ranné vtáčatá už upchali Mierovú a Drieňovú pred Billou, nejazdite na tieto miesta, ak nemusíte,“ uviedol.

07:05 Aktuálna situácia na druhom odberovom mieste na Lamači.

06:59 Problémy v Karlovej Vsi. „Testovanie sa ešte nezačalo a prístupové cesty k všetkým odberovým miestam Drive In v Karlovej Vsi sú už zaplnené množstvom áut, preto sú dočasne zatvorené,“ píše sa na sociálnej sieti.

06:57 Ľudia v Malinove vytvorili dlhý rad.

06:55 Polícia je pripravená, na každom odbernom mieste bude prítomný minimálne jeden policajt. Na odberných miestach bude počas víkendu viac ako 11-tisíc policajtov a v pohotovosti ďalších viac ako 600 mužov zákona.

06:51 „Na prvých miestach sa už tvoria rady, na našich drajvoch stojí už teraz spolu do 200 áut v rade, prvé prišli už krátko po piatej. Ranné vtáčatá už upchali Mierovú a Drieňovú pred Billou, nejazdite na tieto miesta, ak nemusíte. Nezabudnite, trolejbus 212 dnes a zajtra chodí obchádzkou po Gagarinovej, namiesto zbytočného čakania na zastávkach na Mierovej tak choďte radšej čakať do radov na testovanie. Dnes to vyzerá na dlhšie,“ napíšal na sociálnej sieti starosta Ružinova, Martin Chren.

06:30 Aktuálna situácia na Lamači pred odberovým miestom.

06:25 Obce pri väčších mestách sa obávajú test-turistiky. Potvrdili to viacerí starostovia obcí, ktorí ale majú obavy, aby sa k testom dostali všetci ich obyvatelia. „Máme doteraz mnohé telefonáty, keď sa ľudia pýtajú, či sa môžu prísť k nám testovať. Vedie ich k tomu obava zo státia v dlhých radoch, alebo že sa na nich v meste nedostane,“ povedal napríklad starosta v obci Dubovany Miroslav Michalčík.

06:15 Cestovný poriadok MHD sa môže budúci týždeň meniť, lebo výsledky celoplošného testovania môžu ovplyvniť aj cestovné poriadky MHD. Bratislavský dopravný podnik o tom informuje na sociálnej sieti.

06:10 V okrese Myjava sa vo väčšine obcí uskutoční celoplošné testovanie v priebehu jedného dňa. V sobotu sa budú môcť otestovať obyvatelia obcí Bukovec, Košariská, Podkylava, Polianka, Poriadie a Rudník. Dva dni bude trvať testovanie v mestách Myjava a Brezová pod Bradlom a v obciach Brestovec, Kostolné, Krajné, Stará Myjava a Vrbovce.

06:00 Bratislavské mestské časti nedokážu zaručiť, že bude otestovaný každý. Prijaté pravidlá testovania im totiž neumožnia odhadnúť, koľko ľudí sa v Bratislave bude chcieť otestovať. Verejnosti preto odporúčajú sledovať operatívne pokyny z odberových miest, mestských častí, mesta Bratislava a riadiť sa nimi. Celkovo zriadili 401 odberových miest.

OBRAZOM: Piatkové prípravy na celoplošné testovanie

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vytvoril v areáli Úradu BSK na Sabinovskej ulici certifikované testovacie miesto Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Základná škola na Tbiliskej ulici v Rači Zdroj: Topky/Maarty

Základná škola s MŠ Za kasárňou v Novom Meste Zdroj: Topky/Maarty

Hviezdoslavovo námestie v Starom Meste Zdroj: Tip čitateľa

Reštaurácia Išľa v Prešove Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Komunitné centrum v prešovskej lokalite K Starej tehelni Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Odberné miesto vedľa hasičskej stanice dobrovoľných hasičov v Topoleckej v Starej Turej Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Odberné miesto pred mestským úradom v Myjave Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Minister obrany zverejnil snímku z jedného zo skladov deň pred testovaním Zdroj: FB/Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO

Pilotné testovanie zabralo

Orava, ktorá bola pred pilotným testovaním na covid-19 týmto ochorením najzasiahnutejšia, vo štvrtok zaznamenala nízke prírastky. V Dolnom Kubíne pribudlo 12 nových prípadov, v Tvrdošíne 10 a v Námestove 9.

Zdroj: korona.gov.sk

Premiér označil výsledok pilotného testovania za úžasný, pretože sa podarilo odhaliť takmer 6000 pozitívnych, ktorých izolovali, vďaka čomu nechodili medzi ostatnými a nešírili nákazu. Matovič tvrdí, že to pomohlo k ochrane životov a zdravia.