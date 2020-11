Pozor na HOAX! Americký lekár Buttar šíril nepravdy o rúškach, vakcínach a 5G sieti

Buttar je známym odporcom vakcín a zástanca konšpiračných teórií o novom koronavíruse. Viacero jeho videí odstránili z YouTube pre porušovanie komunitných pravidiel. Opakovane ho napomenula Lekárska komora v Severnej Karolíne. Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) mu v roku 2013 zaslal varovný list za predaj neschválených, zle označených a kontaminovaných liečiv.

Vo videu Buttar naznačuje, že druhá vlna ochorenia COVID-19 bola naplánovaná za účelom zavedenia povinného očkovania. V relácii televíznej stanice Daystar Television uviedol, že druhú vlnu majú na svedomí tri faktory: nosenie rúšok, o ktorých tvrdil, že ich nosenie je nebezpečné, oslabenie imunity ľudí prostredníctvom 5G siete a očkovacie vakcíny.

Agentúra AFP opakovane vyvrátila dezinformácie o rúškach napríklad v príspevkoch: "Nosenie rúšok nespôsobuje kožné problémy ani vyrážku", "Rúška obmedzujú šírenie nákazy. Ak je človek infikovaný a nosí rúško, chráni tým svoje okolie", ktoré sa dajú vyhľadať na www.fakty.afp.com.

"Oxid uhličitý by ste znova vdychovali len v prípade, že by nedochádzalo k žiadnej výmene plynov medzi vami a okolím, ale to sa pri nosení správne nasadeného rúška nemôže stať. Vzduch prúdi do vášho rúška a späť úplne normálne," povedal pre AFP v máji tohto roku Rodney Adam, špecialista na infekčné choroby z univerzitnej nemocnice v Nairobi (Aga Khan University Hospital, Nairobi).

Aj podľa Vinity Dubeyovej, lekárky z Toronto Public Health, je vysoko nepravdepodobné, že by správne nasadené rúško obmedzilo prúd kyslíka natoľko, aby spôsobilo stratu vedomia. Ďalší odborníci zase tvrdia, že vydychovaný oxid uhličitý sa nehromadí pod rúškom. "CO2 je plyn a ako taký nezostáva zachytený pod materiálom rúška," vysvetlil napríklad berlínsky lekár a hovorca nemeckého Profesného združenia lekárov pre deti a mládež Jakob Maske.

Buttar zavádza aj pri tvrdeniach o tom, že 5G sieť oslabuje imunitu či dokonca spôsobuje rakovinu. "Žiadne nepriaznivé účinky na zdravie spôsobené technológiou 5G neexistujú," povedal pre AFP v apríli 2020 Rodney Croft, profesor na univerzite vo Wollongongu a člen International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, globálnej organizácie, ktorá má za cieľ chrániť verejnosť a životné prostredie pred rôznymi druhmi žiarenia. Ani podľa Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny pri Svetovej zdravotníckej organizácii neoslabuje frekvenčné pásmo 5G imunitu ani nespôsobuje rakovinu.

Slovenský Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb na svojej stránke tiež vyvracia niektoré dezinformácie o 5G sieti. Vysvetľuje, že "pred spustením každého vysielača mobilného operátora do stálej prevádzky je vysielač spustený do testovacej prevádzky, počas ktorej musí akreditovaná osoba vykonať merania elektromagnetického žiarenia a výsledky musia spĺňať podmienky platnej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR".

Vedci kladú dôraz na bezpečnosť

Čo sa týka vakcíny proti ochoreniu COVID-19, na jej vývoji sa podieľajú vedci mnohých krajín sveta. Podľa WHO bolo k 19. októbru 2020 v hre 44 kandidátov vo fáze klinických testov. Napriek tomu, že vývoj vakcíny je zrýchlený, vedci kladú dôraz na bezpečnosť. Niektoré klinické testy boli kvôli vedľajším účinkom pozastavené, napr. v prípade vakcíny vyvíjanej spoločnosťami AstraZeneca či Johnson&Johnson.

Mnoho odporcov očkovania špekuluje, že hneď ako bude vakcína proti COVID-19 vyvinutá, stane sa povinnou. Tvrdí to aj Buttar, ktorý hovorí, že vysoká úmrtnosť poslúži ako zámienka na zavedenie povinného očkovania. Neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by sa chystalo plošné očkovanie proti chorobe COVID-19. Sú niektoré krajiny, kde sa o tom vedie debata, napríklad Austrália, ale žiadna zatiaľ nevyhlásila, že plánuje povinnú vakcináciu.

Čo sa týka Slovenska, hlavný hygienik Ján Mikas ako aj minister zdravotníctva Marek Krajčí sa opakovane vyjadrili, že neplánujú zavádzať povinné očkovanie proti ochoreniu COVID-19, ale naopak, očkovanie má byť pre verejnosť dobrovoľné.