KORONAVÍRUS Minister obrany predstavuje ďalšie detaily testovania: Vypukne to až v sobotu!

NAŽIVO Tlačová konferencia Jaroslava Naďa k plošnému testovaniu:

Známe dni a známy čas, pozor na informácie z letáku

Naď prišiel zo stretnutia s premiérom Igorom Matovičom a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím. "Tento víkend nás teda čaká prvé kolo veľkého testovania. Bude to v sobotu a v nedeľu, čiže v piatok nebude . Od 7. hodiny rannej do 22. hodiny večernej," potvrdil termín Naď. Ten povedal, že domácnosti by mali dostávať do schránky letáky o testovaní, na ktorých ešte je uvedený aj piatok, no udalosti sa zmenili a testovať sa bude len počas spomínanej soboty a nedele. "Ospravedlňujem sa za to, ale okolnosti sa rýchlo menili," povedal Naď.

Zdroj: Topky/Maarty

Minister očakáva až 4 901 odberných tímov a vyše 5 000 odberných miest po celom Slovensku. Poradie bude podľa abecedy. Zdravotný personál bude platený cez Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku. Administratívne tímy zas budú platené cez príslušné okresné úrady. Dobrovoľníci nárok na finančnú odmenu nemajú, no majú nárok na stravu. "Odporúčame ľuďom nad 65 rokov, aby sa radšej nezúčastnili testovania za predpokladu , že zostanú v desaťdňovej domácej karanténe," prízvukoval Naď. Podľa ministra navyše na testovanie nemusia ísť deti do 10 rokov, ľudia s vážnym poranením či odporúčania lekárom, napríklad so zlomeným nosom. Aj tu sa ale predpokladá aplikovanie 10-dňovej karantény.

Zdroj: Topky/Maarty

Celoplošné testovanie už cez víkend

Celoplošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 sa bude realizovať počas najbližšieho víkendu, a to počas soboty (31. 10.) a nedele (1. 11.) . Na letáku, ktorý ministerstvo obrany rozosiela, je ešte uvedený aj piatok, no ten napokon vypadol v dôsledku personálnych nedostatočností ku koncu týždňa. V pondelok o tom rozhodol ústredný krízový štáb, počas zasadnutia o tom informoval premiér Matovič.

Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), rozhodnutie zmeniť dni testovania na sobotu a nedeľu, namiesto pôvodného plánu testovať od piatka do nedele, súvisí s personálnymi, logistickými a materiálnymi limitmi. Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko doplnil, že počas tejto noci sa bude velenie operácie venovať jej preplánovaniu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Keďže testovanie bude počas dvoch dní, nie troch, bude podľa Zmeka potrebné doplniť kapacity personálu a tiež posúvať časy. Tie však nechcú príliš naťahovať, pretože personál podľa neho už počas pilotného projektu pracoval na hranici ľudských možností. Dodal, že každým odberným miestom má prejsť približne 35 ľudí za hodinu.

Možná pomoc zo zahraničia, Naď si zatiaľ vystačí s našim personálom

Naď zároveň potvrdil rokovania s vládami rôznych krajín o pomoci so zabezpečením materiálu i personálu. "Zatiaľ vychádzame z toho, že by sme to mohli zvládnuť vo vlastnej réžii," povedal. Verí, že počas utorka (27. 10.) zistia, kde sú medzery, a na základe toho budú vedieť špecifikovať zahraničným partnerom, či bude potrebná pomoc, napríklad v podobe zdravotníkov.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Premiér dodal, že na rokovaní štábu zvažovali len dva varianty, a to celoplošné pretestovanie alebo úplný lockdown. Naď informoval, že v pondelok rozhodli len o najbližšej fáze testovania. Po víkendovom celoplošnom testovaní sa má štáb zísť opäť a rozhodnúť, či bude ďalšie kolo testovania. Matovič tiež doplnil, že ak človek s pozitívnym výsledkom nešiel do karantény, ale išiel na ďalšie odbery, dostane pokutu. Zároveň potvrdil, že po celoplošnom pretestovaní sa zavedie testovanie na ochorenie COVID-19 na hraniciach. Skôr by to podľa jeho slov nebolo po technickej stránke a z kapacitných dôvodov možné, keďže ide o 60 hraničných priechodov.