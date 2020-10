Polícia obvinila 28-ročnú ženu: Šoférovala pod vplyvom alkoholu, v aute viezla malé dieťa

Žena šoférovala osobné auto v smere jazdy od starej časti Detvy na Štúrovu ulicu. Keď chcela odbočiť, prešla do protismeru, kde narazila do osobného auta, ktorého vodič vošiel do križovatky. Policajná hliadka podrobila vodičku dychovej skúške, jej výsledok dosiahol hodnotu 2,4 promile. „Pri opakovanej skúške jej hodnota alkoholu stúpla na 2,9 promile," pripomína polícia s tým, že obvinenú ženu umiestnili do cely policajného zaistenia. O výške jej trestu rozhodne sudca.

Zdroj: Facebook - Polícia SR - Banskobystrický kraj