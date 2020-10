Nový projekt na zvládnutie KORONAVÍRUSU pre rómske komunity: Materiálna aj potravinová pomoc

BRATISLAVA - Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spustil výzvu pre obce s marginalizovanými rómskymi komunitami (MRK) v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. V rámci národného projektu môžu získať pomoc terénnych asistentov. Informovala o tom Iveta Duchoňová z Kancelárie Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

"Je pre nás veľmi dôležité byť pripravení na krízové situácie a vyhnúť sa stavu, keď by museli byť z dôvodu ochrany zdravia uzatvorené niektoré rómske komunity tak, ako to bolo na jar tohto roka. V oprávnených obciach budú našou predĺženou rukou terénni asistenti COVID, ktorí budú prvým kontaktom pre obyvateľov rómskych komunít," uviedla splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková. Súčasťou projektu je aj materiálna, potravinová, hygienická, technická a komunikačná podpora v krízovom čase.

Národný projekt "Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít" má pomôcť obciam, v ktorých zatiaľ nie je žiadna pomáhajúca profesia, ako sú terénny sociálny pracovník, komunitné centrá, miestna občianska poriadková služba, a neprebiehajú tam iné projekty. Zoznam oprávnených obcí vychádza z Atlasu rómskych komunít z rokov 2013 a 2019. Aktuálne túto podmienku spĺňa 354 obcí. Okrem miest a obcí sa môžu prihlásiť aj mimovládne organizácie, ktoré už majú skúsenosť s riešením projektových aktivít v obciach a majú na to požadovanú kapacitu.

Všetky podmienky aj žiadosť o zapojenie sa do projektu sú na webovej stránke úradu. Schválená výška nenávratného finančného príspevku je 5.698.319 eur a aktivity by mali trvať približne do apríla 2021.