Zvolanie Bezpečnostnej rady navrhla prezidentka Čaputová: Dôležitá je analýza, či hrozí riziko nákazy

Hlava štátu chce vedieť najmä to, či je testovanie realizovateľné bez negatívneho dosahu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientom, keďže si vyžiada nemalý počet zdravotníkov. „Dôležité sú aj analýzy, či je takúto operáciu možné zrealizovať bez rizika nákazy na testovacích miestach. Môjmu názoru musí predchádzať poznanie,“ poznamenala Čaputová.

Stojíme pred kľúčovým bodom

Premiér informoval o zvolaní Bezpečnostnej rady na sociálnej sieti. Zatiaľ nie je jasné, kedy presne zasadne. "Situácia je vážna a stojíme pred kľúčovým bojom, ktorý musíme nielen zvládnuť, ale aj vyhrať," skonštatoval. Operáciu Spoločná zodpovednosť, v rámci ktorej majú Ozbrojené sily (OS) SR pripraviť a zrealizovať plošné testovanie obyvateľstva na nový koronavírus, označil za cestu k slobode.

Zdroj: Facebook/Igor Matovič

Misia Spoločná zodpovednosť

Do konca októbra Ozbrojené sily (OS) SR pripravia a počas novembra zrealizujú plošné testovanie obyvateľstva v súvislosti s novým koronavírusom. Po mimoriadnom rokovaní vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď s tým, že pôjde o operačnú misiu s názvom Spoločná zodpovednosť. Uviedol, že plánujú nasadiť všetkých disponibilných vojakov, policajtov, hasičov. Vyčlenených má byť do 8000 príslušníkov OS SR.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

V najbližších dňoch každý starosta a primátor podľa Naďa môže očakávať návštevu, kde budú prebraté detaily. "Dôležitým aspektom bude pilotné testovanie," povedal Naď s tým, že 24. - 25. októbra sa uskutoční v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov. "To, čo chystáme teraz, nemá vo svete obdobu," poznamenal šéf rezortu obrany. Viacero krajín podľa neho už pripravuje podobné opatrenia.

Potrebujeme, aby prišlo čo najviac ľudí

Naď poprosil ľudí o zodpovednosť pri testovaní aj v komunikácii. Odkázal tiež politickým partnerom, aby prestali politikárčiť. Minister vopred poďakoval každému vojakovi za to, čo odvedie v tejto operácii. "Ste pripravení. Spoločne to zvládneme a budeme ťahať za jeden povraz," odkázal armáde. Predseda vlády Igor Matovič verí, že armáda dokáže po logistickej stránke proces zorganizovať.

"Na to, aby sme boli úspešní, potrebujeme, aby prišlo čo najviac ľudí," povedal predseda vlády. V opačnom prípade sa budú musieť prijať opatrenia ako v Izraeli či Paríži. "Lockdown je jedna možnosť a dvojnásobné pretestovanie obyvateľstva je druhá možnosť," dodal. Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) tvrdí, že je dôležité vedieť, kto je a kto nie je nakazený. "Kto bude nakazený, bude musieť stráviť čas v karanténe. Plne to podporujem," poznamenal po nedeľnom rokovaní vlády Sulík. Zároveň oceňuje, že v štyroch najviac nakazených okresoch dôjde k celoplošnému testovaniu.

SŠHR zaplatí za testy na plošné testovanie 52,3 milióna eur bez DPH

Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) uzavrela kúpne zmluvy na skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 s troma firmami. Dodať majú spolu 13 miliónov kusov testov dokopy za 52,3 milióna eur bez DPH. Vyplýva to zo zverejnených zmlúv v Centrálnom registri zmlúv. Najviac testov, a to desať miliónov, má dodať spoločnosť Eurolab Lambda a.s. SŠHR za ne zaplatí 39,5 milióna eur bez DPH. Podľa zmluvy so SŠHR má prvých, minimálne 5,6 milióna kusov testov spoločnosť dodať do 23. októbra.

Ďalších minimálne 2,8 milióna kusov do 30. októbra a zvyšok do 6. novembra. Zo zmluvy vyplýva, že testy majú byť dodané do závodov SŠHR v Slovenskej Ľupči, Vígľaši, Čachticiach a Kysuckom Novom Meste. Dva milióny testov má dodať spoločnosť Abbott Laboratories Slovakia, s.r.o. Celková hodnota zákazky je 8,9 milióna eur bez DPH. Dodať ich má do 18 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy. Testy pôjdu do závodu SŠHR v Kysuckom Novom Meste. SŠHR uzavrela zmluvu aj so spoločnosťou Juhapharm s.r.o., ktorá má dodať milión testov za 3,9 milióna eur bez DPH. Testy majú byť doručené najneskôr do 30. októbra, smerovať budú do závodu SŠHR v Čachticiach.