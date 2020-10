KORONAVÍRUS Lekárska komora vyzýva vládu na odbornú diskusiu k celoplošnému testovaniu

"Ak to dobre zmanažujeme, len vtedy to zvládneme," povedal Kollár, pričom zdôraznil, že testovanie bude považovať za úspešné, ak sa na ňom zúčastní aspoň 80 percent ľudí. Nepáči sa mu rétorika predsedu vlády SR Igora Matoviča (OĽANO) o tom, že kto sa nezúčastní na testovaní, dostane len základnú zdravotnú starostlivosť.

Testovanie môže podľa SLK priniesť také dáta, ktoré môžu byť neoceniteľnou zbraňou v boji s ochorením COVID-19 a s pandémiou celkovo. Dôležité budú nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu či pre celý svet. Komora považuje takýto pokus za najväčšiu logistickú akciu, akú kedy Slovensko zažilo, a to nielen rozsahom, ale i z časových dôvodov. Zároveň tiež kritizovala, že takýto krok sa konzultoval len s veľmi úzkou skupinou ľudí, pričom sa o ňom malo hovoriť aj s odborníkmi z oblasti zdravotníctva.

Termíny testovania, ku ktorým by malo podľa Kollára dôjsť už o dva týždne, považuje za "maximálne šibeničné". Doplnil, že z takéhoto kroku vyvstáva viacero otázok – napríklad, čo si vláda sľubuje od tejto akcie, akí odborníci sa podieľali na tomto rozhodnutí, ako je celá realizácia akcie naplánovaná, aby sa splnila počas krátkeho obdobia, ďalej tiež, aká je logistika akcie či ako zabezpečiť prísne protiepidemiologické opatrenia tak, aby nedošlo k nekontrolovanému šíreniu nového koronavírusu, alebo aj to, kto bude vzorky odoberať, spracovávať či likvidovať biologický odpad. SLK sa preto pýta, či by nebolo vhodnejšie testovať len vybranú zložku ľudí, vyhodnotiť pilotný projekt a až následne sa rozhodnúť, či má význam testovať celoplošne.