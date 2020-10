KORONAVÍRUS Vláda chce ísť do plošného testovania: Tu je všetko, čo o ňom zatiaľ vieme

Kedy a kde?

Včera sme sa dozvedeli, že vláda sa už plánom na celoplošné testovanie zaoberá už tri týždne s tým, že to držala v tajnosti pred verejnosťou. Plán napokon predstavil až včera premiér Igor Matovič v predpoludňajších hodinách. Vláda nakúpila 13 miliónov testov, ktoré sa na tento účel použijú.

Zdroj: TASR - Roman Hanc

Občania by sa na hromadné pretestovanie mali pripraviť počas víkendu, kedy na Slovensku prebieha Sviatok všetkých svätých (31. október - 1. november 2020) , teda už o 2 týždne. Ďalšie hromadné pretestovanie by malo prebehnúť o týždeň neskôr počas ďalšieho víkendu (7. - 8. november 2020) . Testovať by sa malo v časových rozvrhoch podľa abecedného poradia obyvateľov. Malo by sa tak predísť zhromažďovaniu sa ľudí na jednom mieste.

Ilustračná foto Zdroj: SITA/AP Photo/Pavel Golovkin

Sever chcú pretestovať už o týždeň

Vláda však dáva do pozornosti aj testovanie na severe Slovenska, ktoré má prebehnúť ešte pred tým hlavným. "Tento najbližší víkend (24. – 25. október 2020) by sme chceli spustiť pilotný projekt a pretestovať najkrízovejšie okresy, ktoré na Slovensku máme, presne takým istým spôsobom, ako to bude prebiehať na celom Slovensku," uviedol Matovič. Mali by to byť okresy Tvrdošín, Námestovo a Dolný Kubín. Ak budú interné kapacity stačiť, pôjde aj o okres Bardejov.

Otázkou neskôr bolo aj to, kde sa tieto testy budú uskutočňovať. Matovič pretestovanie prirovnal k voľbám a zdá sa, že toto prirovnanie nie je len tak náhodné. V približne 5997 volebných okrskoch sa totiž vytvoria odberné miesta. Testovanie tak bude z hľadiska logistiky veľmi podobné hlasovaniu vo voľbách. Okrem toho obyvatelia, ktorí žijú mimo svojho trvalého pobytu, môžu prísť na testovanie na najbližšie odberné miesto, nemusia sa presúvať do svojho bydliska.

Čo je potrebné pri testovaní predložiť?

Počas testovania nebude potrebné dokladať žiadne preukazy na testovanie ani nič podobné. Podľa premiéra bude stačiť len obyčajný občiansky preukaz, z ktorého sa odpíše rodné číslo a to bude následne zapísané do odberného zoznamu.

Zdroj: TASR - Pavel Neubauer

Koľko to bude stáť?

Celkovo sa malo nakúpiť približne 13 miliónov testov na koronavírus. Ide o antigénové testy, ktorých výsledok sa bude dať zistiť už do 15 až 20 minút. Jeden test podľa premiéra stál tento štát necelé 4 eurá. "Boli tri víťazné firmy a najnižšia cena bola 3,90 eura a najvyššia 4,45 eura. Stredná cena od firmy, z ktorej je najviac testov nakúpených, je 3,95 eura ," uviedol premiér. Jeho slová neskôr na sociálnej sieti potvrdil aj vicepremiér a minister hospodárstva Richard Sulík. Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) uzavrela kúpne zmluvy na skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19 s troma firmami. Dodať majú spolu 13 miliónov kusov testov dokopy za 52,3 milióna eur bez DPH. Vyplýva to zo zverejnených zmlúv v Centrálnom registri zmlúv.

Pre občanov však bude testovanie bezplatné, a to nie len pre Slovákov, ale pre všetkých ľudí, ktorí sa budú v čase pretestovávania nachádzať na našom území.

VIDEO Tlačová konferencia, na ktorej premiér oznámil myšlienku celoplošného testovania: