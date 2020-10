Mýty z bankovníctva, ktoré už neplatia: Tomuto ešte stále verí mnoho Slovákov!

Mýtus číslo 1: Platobnú kartu je zložité zablokovať

Možno ste sa v nepríjemnej situácii po strate či krádeži karty ocitli aj vy. So strachom o svoje úspory ste zistili, že vlastne ani neviete, ako ju narýchlo deaktivovať. Áno, urobiť tak môžete v každej pobočke alebo telefonicky na 24-hodinovej infolinke konkrétnej banky. Najľahšou možnosťou je však otvoriť svoj internetbanking alebo mobilnú aplikáciu a kartu jednoducho zablokovať. Ak tak urobíte čo najskôr, neprídete ani o euro. Tento rýchly a jednoduchý spôsob blokovania poskytuje svojim klientom Tatra banka. Novú platobnú kartu vám navyše vydajú na počkanie priamo v pobočke.

Mýtus číslo 2: Zabudol som PIN kód, musím ísť do pobočky

V súčasnosti je vhodné chodiť do pobočky bánk a iných inštitúcií iba v nevyhnutných prípadoch. Zabudnutie PIN kódu platobnej karty k nim rozhodne nepatrí. To isté platí aj v prípade, ak ste ju svojimi neúspešnými pokusmi zablokovali. Opäť všetko viete vybaviť telefonátom na infolinku, no existujú aj iné riešenia. V mobilnej aplikácii od Tatra banky si svoj PIN kód viete kedykoľvek skontrolovať. Okrem toho si tu viete aj nastaviť výšku denných limitov. A ešte jedna dôležitá rada – svoj PIN si nikdy nepíšte na samotnú kartu.

Zdroj: Getty Images

Mýtus číslo 3: Na výber hotovosti z bankomatu potrebujem kartu

Doba sa mení a moderné technológie tiež. Na výber hotovosti z bankomatu preto nepotrebujete svoju kartu, ale iba mobil s aplikáciou, ktorá to umožňuje. V nej si zvolíte požadovanú sumu a potvrdíte výber hotovosti. Automaticky sa vám zobrazí kód, ktorý zadáte po príchode k bankomatu. Ten vám následne vydá bankovky. Služba sa vám môže hodiť najmä vtedy, keď si zabudnete peňaženku a potrebujete hotovosť. Pokiaľ máte so sebou mobil, problém máte vyriešený.

Mýtus číslo 4: Na bežnom účte si neviem sporiť na viac účelov

Chcete vymeniť staré okná za nové, uvažujete o kúpe auta, alebo v predstihu odkladáte peniaze na štúdium pre svojho budúceho vysokoškoláka? V prvom rade je dobré, že máte cieľ sporenia. Aby ste mali lepší prehľad, založte si pokojne popri bežnom účte viacero sporení naraz. Dnes to už v ponuke bánk nie je nič nezvyčajné. V Tatra banke si môžete napríklad otvoriť bezplatne až 15 sporení k účtu - každé na iný účel. Môžete si ho sami pomenovať a budete vedieť, koľko peňazí sa na ktorom nachádza.

Mýtus číslo 5: Sporenie na dôchodok je škoda peňazí

Nad budúcnosťou sa oplatí zamýšľať vopred. V opačnom prípade by ste si to mohli raz vyčítať. Či vám do dôchodku chýba päť rokov, alebo tridsať, určite si ho chcete užiť bez starostí. Jednou z možností je doplnkové dôchodkové sporenie, známe ako III. pilier. Prispievať vám naň môže aj zamestnávateľ, hoci čoraz častejšie si Slováci sporia na penziu aj individuálne. Ak sa vám nechce ísť do pobočky, založíte si ho aj telefonicky – zmluvu na podpis vám následne prinesie kuriér. V Tatra banke to ide aj cez internetbanking. Následne si už viete výšku príspevkov manažovať podľa potreby.

Zdroj: Getty Images

Mýtus číslo 6: Bezúčelový úver (ne)má účel

Možno sa trochu pohráme so slovíčkami. Bezúčelový úver je úver, ktorého účel použitia netreba banke doložiť a občas sa označuje ako úver na čokoľvek. Ak by však nemal účel, vy by ste ho vôbec nepotrebovali. Veľmi často sa ním financuje kúpa auta, vybavenie domácnosti – napríklad nábytok či spotrebiče, ale aj menšia rekonštrukcia. Výhodou je, že zaň nemusíte ručiť svojím majetkom alebo nehnuteľnosťou. Dnes sú bezúčelové úvery jednoducho dostupné a klienti bánk ich často vedia získať kedykoľvek aj mimo otváracích hodín pobočiek, a to priamo vo svojej bankovej mobilnej aplikácii.

Mýtus číslo 7: Tatra banka je drahá a nedostupná

Častým predsudkom mnohých Slovákov čelí aj Tatra banka. Veľakrát ju ľudia označujú ako drahú a nedostupnú banku, pritom napríklad osobný účet v nej stojí 7 eur, ale vďaka Programu odmeňovania môže mať klient 50- alebo dokonca 100-percentnú zľavu. Študenti do 26 rokov ho majú zadarmo a aj detské účty sú bez poplatku za ich vedenie. Či už ste v digitálnom bankovníctve zdatní, alebo vám na fungovanie stačí pár základných technológií, účet od Tatra banky je určený práve vám.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.