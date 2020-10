Hádky pre opatrenia: Matovič sa pustil do Sulíka! Emócie prevažujú nad dátami, odkazuje Nicholsonová

Správanie Sulíka označil za mimoriadne nezodpovedné a mimoriadne neľudské. "Hoci majú povinnosť byť na ústrednom krízovom štábe, prídu tam na chvíľu, nevypočujú si argumenty. V pohode si odídu na obedík, hoci koniec zasadnutia najdôležitejšieho krízového štábu je v nedohľadne, a idú sa opäť hrať na pekných pred médiá ako počas prvej vlny," skonštatoval predseda vlády. "Primitívne útoky v médiách" na ľudí z pandemickej komisie a ústredného krízového štábu ešte počas jeho zasadnutia podľa Matoviča výrazne znižujú šancu, že ľudia budú následne ochranné opatrenia dodržiavať.

Sulíkov odchod z ústredného krízového štábu a jeho následné vystúpenie pred médiami skritizoval aj minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Považuje to za nešťastné. "My sme si to všimli priamo na ústrednom krízovom štábe a hodnotili sme to veľmi negatívne. V tejto situácii musíme byť veľmi jednotní. Práve preto tam sedíme všetci, aby sme našli tú jednotu, na čom sa dohodneme," vyhlásil minister v živom vstupe v diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza. Pokiaľ sa bude komunikovať spôsobom, že "jeden chce toto a druhý hento" a nebude v tom jednota, podľa šéfa rezortu zdravotníctva vojnu s pandémiou Slovensko veľmi ťažko vyhrá.

Podpredseda Národnej rady SR Juraj Šeliga (Za ľudí) v relácii Na telo taktiež negatívne zhodnotil Sulíkovo konanie. Uviedol, že minister hospodárstva má sedieť na rokovaní ústredného krízového štábu a argumentovať, nie odchádzať preč a vypisovať na sociálnych sieťach.

Europoslankyňa za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová sa postavila na stranu Sulíka. Vyjadrenia premiéra nie sú podľa nej hodné situácie, v akej sa Slovensko nachádza. Tiež ho kritizovala za to, že ľudia nedodržiavajú opatrenia. Krajčímu aj Matovičovi podľa nej chýba plán. "Domnievam sa, že aj pre neprofesionálne verejné vystupovanie premiéra a ministra zdravotníctva, ktorí riešia viac vlastné emócie ako dáta, fakty a premyslené plány postupov, ľudia nedodržiavajú opatrenia," napísala na sociálnej sieti. "Čo robili v lete, keď naše nemocnice nie sú pripravené na narastajúci počet ľudí s COVID-19?" pýta sa.

V reštauráciách podľa nej pracujú reálni ľudia s reálnymi rodinami, "ktorých rozpočty sa ešte stále nestihli spamätať z lockdownu". "Ak im teda máme zaraziť ďalšiu krutú ranu, potrebujeme vedieť na základe akých dát," dodala.

Sulík po tom, ako odišiel z rokovania ústredného krízového štábu, prítomným médiám prezradil, že pandemická komisia predstavila pre zhoršujúcu sa situáciu s pandémiou nového koronavírusu na Slovensku návrh na uzatvorenie reštaurácií, fitnescentier či divadiel. Sulík je proti takémuto návrhu. Odôvodňuje to škodlivosťou pre ekonomiku. "Veľmi ma prekvapilo, že nikto z odborníkov nemá dáta. Nevieme, koľko z nakazených chodí pravidelne do fitnescentra, divadla, reštaurácií," povedal novinárom. Preto tieto zákazy považuje za "strieľanie od pása" a mimoriadne škodlivé pre ekonomiku. Zároveň informoval, že ho na rokovaní štábu zastúpi jeho poradkyňa Jana Kiššová.