Matovič o núdzovom stave: Netreba panikáriť! Extrémna situácia však môže všetko zmeniť

"Núdzový stav je ústavná možnosť prijať ho v takýchto kritických situáciách, aby boli chránené životy a zdravie ľudí," povedal Matovič. Núdzový stav má podľa jeho slov zamedziť napríklad prípadu, ak sa pre množstvo pozitívnych prípadov na COVID-19 rozhodnú niektorí zamestnanci nemocnice "odísť na PN" a odmietli by chrániť životy a zdravie ľudí.

Pacientov by mohli ošetrovať aj pozitívne testovaní zdravotníci

Premiér tak nevylučuje, že aj u nás by mohli ošetrovať pacientov pozitívne testovaní zdravotníci. Podľa Matoviča by na to ale musela nastať extrémna epidemiologická situácia. Predseda vlády odmieta kritiku, že pri schvaľovaní núdzového stavu chýbala predkladacia správa s vysvetlením, čo bude obmedzené, a čo nie. Matovič poukázal na Smer a to, ako vtedajšia vláda Petra Pellegriniho pri prvej vlne pandémie prijímala núdzový stav.

"Nech sa pozrú do zrkadla. Išli sme podľa toho, ako nám odporučili právnici," skonštatoval premiér. Poznamenal, že Pellegriniho vláda vyhlásenie núdzového stavu schválila pri zhruba 20 prípadoch ochorenia na COVID-19, kým v súčasnosti sa na Slovensku počet nových nakazených pohybuje denne na číslach zhruba 700 až 800. Opätovné vyhlásenie núdzového stavu Matovič teda považuje za adekvátne. Vyššie trestné sadzby sa majú podľa neho týkať skutkov, kde je "príčinná súvislosť priamo s pandémiou".

Vymklo sa nám to spod kontroly

Matovič upozornil, že na Slovensku je aktuálne 30-násobne viac prípadov na COVID-19 ako počas prvej vlny pandémie. "Vymklo sa nám to spod kontroly. Cez leto sme si užili dovolenky, bary. Sú tu haldy ľudí, ktorí to rozpálili na plné pecky," povedal. Obyvateľov SR vyzval, aby nepočúvali reči o tom, že COVID-19 je len obyčajná chrípka či nádcha. Rovnako, aby neverili konšpiráciám. Zároveň odporučil dodržiavať pravidlá, ako sú rozstupy, nosenie ochranných rúšok či hygiena rúk.

Nemôžeme ignorovať pravidlá

"Nemôžeme si dovoliť naďalej ignorovať pravidlá," skonštatoval. Štát sa podľa jeho slov aktuálne snaží prijímať také opatrenia, ktoré majú stlmiť nové čísla nakazených. Situácia sa podľa Matoviča dramaticky mení a nikto nemôže nič garantovať, čo bude o tri dni, o týždeň. Nevylúčil ďalšie sprísnenie opatrení, podotkol však, že z hľadiska zodpovednosti to majú v rukách hlavne ľudia. "Sú tu oblasti, ktoré trpia, či kultúra, šport, či iné. Trpieť budú viac, ak budeme ignorovať pravidlá," uviedol Matovič.

Premiér ďalej poznamenal, že v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu vláda SR prijíma také opatrenia, aby čo najmenej ublížili ekonomike a základným životným potrebám ľudí. "Mrzí ma, že je potom kultúra a šport trošku na druhej koľaji," skonštatoval.

Krajčímu dôveruje

Predseda vlády odmietol zmeny povolenej návštevnosti štadiónov podľa percenta obsadenosti. Matovič tvrdí, že by si teraz mali ľudia na dva či tri týždne zahryznúť do jazykov a snažiť sa hlavne, aby sa nákaza nešírila. Zároveň verí, že nové opatrenia proti koronavírusu sa začnú prejavovať v horizonte týždňa. "Pribrzdíme tento nárast," obhajoval postup vlády. Ministrovi zdravotníctva Krajčímu dôveruje.

Štát podľa neho prijíma také protiepidemické opatrenia, aby čo najmenej ublížil ekonomike a základným životným potrebám. Matovič sa vyjadril aj ku kritike svojej komunikácie ohľadom opatrení počas druhej vlny. Vidí za ňou hlavne "liberálne médiá". "Vidím tam veľký problém zlomyseľnosti," povedal v RTVS k tomu, že niektoré opatrenia najprv chceli zaviesť, ale potom ich zmiernili.

O pláne obnovy sa už verejne diskutuje

O pláne obnovy sa už verejne diskutuje. Predpokladá, že dokument, ktorý pred tromi týždňami unikol cez médiá na verejnosť, je z veľkej časti totožný s dokumentom Moderné a úspešné Slovensko, ktorý v nedeľu predstaví ministerstvo financií. "Je to zásobník bolestí a reforiem, ktoré by Slovensko malo urobiť," poznamenal s tým, že z reforiem si pre obmedzené finančné zdroje budeme musieť vybrať len tie najdôležitejšie.

Pri kreovaní dokumentu mal dobrý pocit z toho, že jednotliví ministri slepo nepresadzovali svoje záujmy. "Hádku som registroval len o tom, čo bude najlepšie urobiť pre Slovensko," dodal. Od začiatku júla podľa neho robí na reformnom pláne 100 ľudí, pričom väčšina pôsobila na ministerstvách aj počas funkčného obdobia predchádzajúcej vlády.

Téma potratov bola zvulgarizovaná

Ďalej uviedol, že v sobotu popoludní má stretnutie s ministrom financií Eduardom Hegerom, na ktorom budú okrem iného riešiť, kedy budú k dispozícii finančné prostriedky z Európskej komisie pre šport a kultúru. V relácii sa vyjadril aj k návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti upravujúcej oblasť potratov, ktorá bola presunutá na októbrovú schôdzu parlamentu. Premiéra mrzí, že téma potratov bola "zvulgarizovaná". "Túžim po tom, aby sme aj z nedokonalej matky, ktorá donosí dieťa a dá ho na adopciu, urobili plnohodnotnú matku a neodcudzovali ju," zdôraznil s tým, že je dôležité vytvoriť také sociálne podmienky, aby si nedávali otázku, či môžu mať dieťa z ekonomických dôvodov.