Situácia okolo KORONAVÍRUSU sa rapídne zhoršuje! Úrady nestíhajú dohľadávať kontakty: Krajčí otvorene o demisii

BRATISLAVA - Slovensko má enormný nárast počtu infikovaných novým koronavírusom. Dalo sa to však predpokladať. V piatok to pri hodnotení aktuálnej situácie skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí. Situácia v SR sa podľa jeho slov vyrovnáva situácii v Rakúsku a Maďarsku. Slovensko má za sebou aj rekordy v testovaní na ochorenie COVID-19. V prijatých opatreniach vidí minister zmysel.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas si nemyslí, že je potrebné obnovenie štátnej karantény. Reprodukčné číslo sa na Slovensku zvýšilo na 1,37. Ako poznamenal Krajčí, pred týždňom sa predpokladalo, že sa počty infikovaných zdvojnásobia za 20 dní, aktuálne je to osem. Priemer infikovaných na deň je podľa jeho slov 510 ľudí.

Úrady nestíhajú dohľadávať kontakty

Očakáva, že počas budúceho týždňa sa prekoná hranica 1000 nových prípadov za deň. "Budúci týždeň prekonáme tisíc prípadov za deň," dodal minister s tým, že pracovníci RÚVZ už nestíhajú dohľadávať kontakty. "Zatiaľ, čo máme informácie, tak regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) dohľadávajú (kontakty, pozn. red.), žiaľ, s časovým oneskorením, a preto ich je nevyhnutné posilniť, čo sme realizovali," uviedol Krajčí.

Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Pomôcť by im malo od budúceho týždňa nastúpiť takmer tisíc študentov lekárskych fakúlt a verejného zdravotníctva spolu s príslušníkmi armády. "Ponúkli sme RÚVZ pomoc študentov lekárskych fakúlt, študentov verejného zdravotníctva, a tak isto sme dnes začali rokovania a získali aj predbežné pozitívne stanovisko Ozbrojených síl SR, kde by mohli príslušníci OZ pomáhať jednotlivým RÚVZ s dohľadávaním indikovaných pacientov," doplnil šéf rezortu zdravotníctva, pričom avizoval, že budúci rok by mali byť RÚVZ finančne podporené.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Ja som veľmi rád, že armáda je ochotná pomôcť," dodal Krajčí. Za tento týždeň máme priemer 8,7 percenta pozitívnych prípadov k testom. Reprodukčné číslo stúplo na 1,37. "To je práve ten zlom," varoval minister.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Krajčí priznal, že je "s demisiou na krajíčku"

Minister zdravotníctva Marek Krajčí hovorí, že „je na krajíčku“ od podania demisie. Pristúpil by k tomu, ak by necítil podporu od premiéra, kolegov a verejnosti. Zatiaľ ju však cíti a tak urobí maximum.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vývoj pandémie záleží od dvoch faktorov

Celý vývoj epidémie bude závisieť od dvoch faktorov. "Prvým je testovanie a využívanie dohľadávania kontaktov, čo teraz už musí byť doplnené aj náhradnými kapacitami. Druhým je prijatie obmedzení a ich dodržiavanie," povedal hlavný infektológ profesor Pavol Jarčuška a pripomenul, že efekty opatrení sa ukážu najskôr o 14 dní. V najbližšom období preto treba očakávať vyšší počet nakazených aj hospitalizovaných.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Najhoršia situácia je v Česku

Čo sa Európy týka, Krajčí varoval najmä pred Českom, ktoré je podľa neho druhou najhoršie zasiahnutou krajinou. Situácia sa však zhoršuje aj v ďalších regionóch.

Zdroj: MZ SR

Počty hospitalizovaných sa zdvojnásobili

Počty hospitalizovaných sa za posledný týždeň zdvojnásobili. Najviac pacientov majú nemocnice v Ružomberku, Prešove, Michalovciach, Nitre, Trnave a Trenčíne. Vyťaženosť úradov verejného zdravotníctva je v súčasnosti na 129 percent, podľa Krajčího ich preto posilnia. Nestúpa iba počet pozitívne testovaných, ale aj počet prípadov v najrizikovejšej skupine nad 65 rokov.

Zdroj: MZ SR

V tejto vekovej skupine sa k 30. septembru evidovalo 540 nakazených. Najviac ich je v Prešovskom kraji. Slovensko má za sebou aj rekordy v testovaní na COVID-19. Denný priemer stúpol na 5 857 testov. Krajčí zároveň potvrdil, že antigénové testy by mali na Slovensko doraziť budúci piatok (9. 10.).

Zdroj: MZ SR

V červenej fáze je 41 okresov

V takzvanej červenej fáze je aktuálne 41 okresov. V takzvanej oranžovej fáze je 20 okresov, 18 je zaradených v zelenej zóne. "Slovensko bolo ešte pred týždňom v žltých farbách. Teraz sa nám výrazne farby menia do oranžovej. A dokonca máme jeden región na severe Slovenska červený. Je to Žilinský samosprávny kraj, najmä vďaka okresu Trstená a Námestovo," povedal Krajčí.

Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Krajčí upozornil, že pokiaľ sa človek zúčastní hromadného podujatia v Bratislave, na ktorom je povolené maximum 50 ľudí, má viac ako 50-percentnú pravdepodobnosť, že tam stretne nakazeného človeka.

Zdroj: MZ SR

Situácia v školstve

Na Slovensku je z dôvodu ochorenia COVID-19 aktuálne úplne zatvorených 47 škôl. Ďalších 124 škôl má uzatvorenú niektorú z tried. Celkovo je zatvorených 495 tried, doma je 18 992 detí. Minister zdravotníctva opätovne vyzval na dodržiavanie opatrení, najmä pri styku so seniormi a chronicky chorými. Zdôraznil, že ich musíme v tejto situácii chrániť.

Zdroj: MZ SR

"Pokiaľ by sme dodržiavali od ľudí, ktorých nepoznáme, odstup, mali nasadené rúško a dodržiavali dezinfekciu rúk, stále je naše presvedčenie, že by sme nemuseli prijímať celoplošné opatrenia. Žiaľ, keďže v našej krajine 35 percent ľudí nemá adherenciu k týmto opatreniam a neplánuje ich dodržiavať a nedodržiava ich, tak musíme uvaliť na celú krajinu opatrenia, ktoré sú nepríjemné pre nás všetkých," dodal Krajčí.

Zdroj: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Prehľad rizikových regiónov vo svete