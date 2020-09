Rušný sviatočný deň horských záchranárov: Pomáhali paraglajdistovi aj žene po páde z bicykla

Horských záchranárov v utorok podvečer privolali do Tatranskej Lomnice, kde sa muž nachádzal. „Ešte sám sa dostal k lanovej dráhe, ktorou sa zviezol dole a z kabínky si privolal pomoc,“ uviedli s tým, že po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti pacienta odovzdali do opatery posádke rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Na ďalšie ošetrenie ho previezli do nemocnice.

Žene po páde z bicykla pomáhali leteckí záchranári

Leteckí záchranári pomáhali v utorok 40-ročnej žene, ktorá spadla z bicykla v lesnom teréne pri Nižnom Klátove v okrese Košice-okolie. Informuje o tom Vrtuľníková záchranná zdravotná služba (VZZS) ATE na sociálnej sieti.

"Pádom si spôsobila poranenie hlavy, ramena a rebier," uvádza s tým, že po ošetrení a nabalení pacientku preložili na palubu. V stabilizovanom stave ju letecky previezli na Kliniku úrazovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura (UNLP) Košice.

Horskí záchranári pomáhali na východe Slovenska vyčerpaným deťom

Horskí záchranári pomáhali v utorok vyčerpanému osemročnému chlapcovi v Poloninách aj sedemročnému dievčaťu v Slovenskom raji. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Chlapec po celodennej túre nevládal dokončiť zostup z Kremenca do Novej Sedlice. Nachádzal sa na turistickom chodníku pod Temným vŕškom. "Záchranári HZS chlapca na mieste vyšetrili a následne ho spolu s mamou transportovali do Zboja, odkiaľ už pokračoval v sprievode rodičov," uvádzajú horskí záchranári.

Vo večerných hodinách zasahovali aj na Kláštorisku. Pomoc potrebovalo o rok mladšie dievča, rovnako zo Slovenska, ktoré bolo po absolvovaní výstupu ferratou Kyseľ vyčerpané a nevládalo pokračovať v túre. "Dievčatko spolu s mamou záchranári terénnym automobilom transportovali na Čingov, kde mala rodina zaparkované auto," dodáva HZS.