Slovenská hviezda Instagramu čelí vyhrážkam: Sexi fotky strieda so zábermi zastrelených zvierat

Lov je nebezpečná vec. Nielen pre jelene, srnce, králiky a všetky ostatné zvieratá, ktoré sú pri tom zostrelené, ale aj pre samotného poľovníka - alebo dokonca pre poľovníčku, ako ukazuje tento prípad.

Tridsaťjedenročná Slovenka Petra Krchňavá zverejňuje na svojom instagramovom kanáli množstvo obrázkov svojho obľúbeného koníčka. Niekedy sa ukazuje so zabitými jeleňmi, niekedy so silnými brokovnicami a puškami - a medzi tým ju znova a znova vidíte v sexi outfitoch, v ktorých dobýva prírodu.

V článku, ktorý zverejnil The Sun sa tiež píše, že blondínka poľuje už viac ako 13 rokov. Tvrdí, že chcela iba vzdať hold prírode. Ale zjavne tomu nie všetci veria, pretože 31-ročná žena je za svoju záľubu pravidelne kritizovaná. Dokonca jej tiež chodia vyhrážky smrťou a podobné nenávistné správy.

„Už mi bolo povedané: ‚Dúfam, že zomrieš ako toto zviera‘, alebo‚ ´Priala by som si, aby ste sa sama zastrelili´.“

Krásna lovkyňa tvrdí, že robí pre prírodu veľa dobrého

Napriek tomu sa Petra drží názoru, že lov so sebou prináša aj veľa dobrého. Vďaka tomu by sa vaša rodina mohla o seba úplne postarať a využívala by každú jednu zložku uloveného zvieraťa.

„Niektorí si myslia, že zabíjame pre zábavu, ale to nerobíme,“ hovorí. "Nechápu, že kŕmim zvieratá, aby prežili zimu. V lete im poskytujem pitnú vodu a budujem nové kŕmidlá."

Okrem toho so svojou rodinou čistila rieky od odpadu, zachraňovala mladé alebo zranené zvieratá a organizovala kampane na zber odpadu.

Niektorí ľudia jej dokonca priamo poďakovali za to, že sa tak zasadzuje za prírodu.

Lovci sú často kritizovaní

Petra Krchňavá však aj tak nakoniec opakovane strieľa na zvieratá, a preto sa jej dostáva kritiky, niekedy veľmi násilnej.

Nie v tom sama. Aj iní poľovníci sú zasypávaní nadávkami a nenávistnými odkazmi - alebo v najhoršom prípade tiež vyhrážkami smrťou.

Tridsaťjedenročný Slovák chce však aj naďalej v poľovaní pokračovať. Lov bol „životným štýlom po tisíce rokov“ a plánuje ho naučiť aj svoje deti.