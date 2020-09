Tresty za týranie zvierat by sa mali sprísniť: Rozhodne o tom novela trestného zákona

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera by sa mohli trestať prísnejšie. Novelou trestného zákona by sa mohla sprísniť trestná sadzba z dvoch rokov na šesť mesiacov až tri roky. Tieto skutky by po novom mohli byť zaradené do kategórie trestných činov proti životnému prostrediu.