Miesto, ktoré obdivujú turisti aj domáci: VIDEO Ikonická budova v centre Bratislavy vstáva z mŕtvych!

BRATISLAVA - História lekárne v centre hlavného mesta, ktorú desiatky rokov obdivujú turisti aj domáci, siaha až do roku 1644. Pôvodcom myšlienky jej založenia bol arcibiskup Georg Lippai. Často však menila majiteľov aj miesta, až napokon ostala na Panskej ulici, kde je dodnes.

Budovu Lekárne u Salvatora získalo mesto do svojho výlučného vlastníctva len tento rok. Dlho predtým však ostávala zatvorená a chátrala. Ide pritom o národnú kultúrnu pamiatku z roku 1963, ktorá patrí medzi najfotografovanejšie miesta v centre Bratislavy. Často sa pri nej pristavujú turisti a sprievodcovia im vysvetľujú históriu tohto miesta.

Lekáreň bola zatvorená v 90. rokoch, pretože nespĺňala podmienky, ktoré sa v tých časoch vyžadovali. Aj napriek tomu, že bol priestor zazmluvnený so štátnou nemocnicou, prepadla do rúk súkromníka. V súčasnosti patrí prietor lekárne výlučne mestu Bratislava. Druhá polovica budovy je stále v rukách súkromného vlastníka, ktorý je spoločnosť Forespo Helios 2 a.s. Výmera celej stavby je 242 štvorcových metrov a cena za 50-percentný podiel bola znaleckým posudkom určená na 372 758,44 eur.

Mesto má v pláne budovu zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti. Momentálne sa vykonávajú sanačné práce, pretože sa v priestoroch bývalej lekárne chystá výstava. Zmizla červená farba a aj balkón, ktorý bol v interiéri.

"Hlavné mesto má záujem budovu zrekonštruovať. Naším hlavným zámerom je, aby bola otvorená a prístupná pre Bratislavčanky a Bratislavčanov a ďalších návštevníkov mesta. V nebytovom priestore bývalej lekárne aktuálne prebiehajú práce (elektrikárske, zámočnícke, klampiarske, maliarske, čistiace...) súvisiace so sprevádzkovaním výstavy o histórii domu aj lekárne, ktorú tam plánujeme otvoriť. Nejde o rekonštrukciu budovy ako takej. Keď bude priestor pripravený a vyčistený, pristúpime k inštalácii výstavy. To, či bude v objekte opäť lekáreň alebo výstavný priestor, závisí od rokovaní," povedali na magistráte hlavného mesta.

Miesto, ktoré dýcha históriou

V lekárni sa nachádzal pôvodný rokokový nábytok a v novorenesančnej budove sídlila 102 rokov. Fasáda budovy sa skladá z niekoľkých slohov, ktorá nesie v sebe prvky neskorej gotiky, renesancie a baroka.

Fungovala počas všetkých režimov. Budova patrí k jedným z posledných starobratislavských budov a pre úzke priestory je ťahaná do výšky, preto má päť poschodí, na ktorých sa nachádzajú byty. Na budove je aj kamenná socha Krista Spasiteľa, ktorej autorom je sochár Alojz Rigele.

Zaujímavosťou je aj to, že názov lekárne je v troch jazykoch - v slovenčine, v nemčine a maďarčine. Z pôvodného interiéru budovy sa zachoval nádherný štukový strop a podlaha. Traduje sa, že taká istá bola aj na bájnom Titanicu. Nad lekárňou mal kedysi byt lekárnik, no ten sa mestu odkúpiť nepodarilo.