Slovensko prichádza o ďalší skvost! VIDEO Z historických kúpeľov je mesto duchov: Môže za to aj Kočner

Vybité okná, posprejované steny či rozpadávajúce sa budovy. Aj takýto pohľad sa vám naskytne, ak zavítane 24 kilometrov od Ružomberka, do osady s názvom Korytnica. Na začiatku vás privíta pár obývaných domov a penzión Svätopluk. No o kúsok vyššie sa vám naskytne smutný pohľad. Pomedzi krásy prírody na vás smutne hľadia schátrané budovy kedysi najvyhľadávanejších liečebných kúpeľov Korytnica.

"Korytnické kúpele sú pre svoju polohu vyhľadávané turistami z celej vlasti. Okrem toho, že sú našimi najvyššie položenými kúpeľmi sú známe aj svojimi klimatickými účinkami. Kúpele teraz rozširujú a modernizujú liečebnú starostlivosť, zväčšujú aj kapacitu jedálne a občerstvujúcich zariadení. Počnúc týmto rokom sa začína v kúpeľoch celoročná prevádzka. Z Ružomberka sa do nich dostaneme vláčikom malebným údolím", uvádza archívna správa z roku 1960.

Od tých čias sa však mnoho vecí zmenilo. Okrem liečivých prameňov, z ktorých si ľudia aj počas našej návštevy chodili naberať vodu do fliaš, nezostalo zo slovenského skvostu nič.

Národná kultúrna pamiatka

Liečebný dom Hygiea je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Pri pohľade naň sa vám však do očí tisnú slzy. Budova totiž stojí už len silou vôle. Dom má poškodenú fasádu odvtedy, ako spadol komín. Korytnica si vyslúžila aj prezývku Mesto duchov či slovenská Pripjať. A to aj preto, že v niektorých budovách to vyzerá tak, ako by ľudia odchádzali narýchlo.

Nájsť tam môžete jukebox, plyšové hračky, vykachličkované - ešte nezničené - priestory, rôzne dokumenty alebo nemocničné pomôcky. Kúpele priťahujú aj rôznych youtuberov či "lovcov duchov". Nanešťastie, aj množstvo vandalov, ktorí Korytnici k žalostnému stavu pomáhajú.

Mafián v pozadí

Ako to už pri národných kultúrnych pamiatkach či historických budovách na Slovensku býva, aj príbeh slávnych kúpeľov je poriadne zamotaný. A v pozadí je bohatý "kontroverzný" človek. V prípade Korytnice je ním Marian Kočner. Ten je dnes neprávoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia za falšovanie zmeniek a obžalovaný z objednávky vraždy novinára Jána Kucíaka.

Kočner mal v roku 2009 kúpiť hornú časť kúpeľov. Tú vlastnila firma BG Reality za ktorou bola firma Braxton Group. Tú nepriamo ovládal práve obžalovaný Kočner. Podľa portálu index.sme.sk vlastní ďalšiu časť kúpeľov spoločnosť Hotel Holding, ktorej spoločníkom je rovnako Marian Kočner.

Dolnú časť kúpeľov, ktorá je zrekonštruovaná, v roku 2013 odkúpila firma francúzskeho podnikateľa chorvátskeho pôvodu Zlatka Banoviča Amos - Services. Ten pre médiá povedal, že zmluvu podpisoval s Marianom Kočnerom.

Beznádejne zničené

Zdá sa však, že kúpele Korytnica majú najlepšie časy za sebou a ďalšia z krás a pých Slovenska je beznádejne zničená. Areál bol totiž ešte pred dvoma rokmi na predaj za približne tri milióny eur. Nenašiel sa však žiadny záujemca a zrejme sa už ani nenájde.

Korytnica by si vyžadovala rozsiahlu rekonštrukciu, ktorú by mohlo komplikovať aj to, že niektoré budovy sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo vychýrenom Espresse si tak návštevníci už zrejme dobrú kávu nikdy nedajú.

