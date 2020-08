Deň, ktorý navždy zmenil Slovensko: Devínsky masaker neprežilo deväť ľudí, spomienky vyvolávajú hrôzu

Prečítajte si aj: Vyčíňanie Harmana sledovalo Slovensko so zatajeným dychom: Svedok Devínskej masakry sa pozrel do očí smrti

Streľba v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, ku ktorej došlo v predposledný prázdninový deň roku 2010, otriasla Slovenskom.

Práve 30. augusta uplynie desať rokov od masakra, ktorý bol druhým najkrvavejším v histórii našej krajiny. Počtom obetí ho predstihlo len vystrieľanie desiatich členov gangu pápayovcov 25. marca 1999 v dunajskostredskom bare Fontána.

Svedok krvavého incidentu: Marcel v osudnej chvíli nemyslel na následky

Poprava päťčlennej rodiny

Dráma trvala približne 45 minút. Streľba sa začala krátko pred 9.45 h v jednom z panelových domov. Ľubomír Harman vtrhol najskôr do bytu svojich susedov, v ktorom brutálne postrieľal päťčlennú rodinu vrátane dvanásťročného chlapca.

Zdroj: TASR-Štefan Puškáš

Tri obete našli smrť v obývačke, dve v kúpeľni. "Zavri, lebo ti odstrelím hlavu," zreval na susedku, keď vykukla spoza dverí a chcela sa pozrieť, čo sa robí. Harman mal na ušiach modré slúchadlá a v rukách samopal.

Zdroj: Profimedia

Ďalšieho muža zastrelil pri vchode do domu na Ulici Pavla Horova. Marcel, ktorý mal v tom čase 20 rokov, mu bežal na pomoc. „Vykúkali sme spoza rohu a čakali na moment, aby sme mohli prebehnúť na druhú stranu. Keď sa otočil (strelec, pozn. red.) chrbtom k nám, tak sme s kamarátom Peťom prebehli za dom a išli za postreleným,” opísal.

Naskytol sa im pohľad, ktorý rozhodne nie je pre slabé povahy. Postrelený muž ležal v kaluži krvi, mal viacero strelných rán, nevedel hovoriť, chrčal. Dvojica sa ho snažila upokojiť a nájsť pomoc. Neskôr sa však dozvedeli, že zraneniam aj napriek ich snahe podľahol.

140 rán

Útočník potom začal páliť doslova na všetko, čo sa hýbalo - celkovo vystrelil 140-krát. Poslednou, siedmou obeťou jeho streľby sa stala 52-ročná žena, ktorá sa našla až popoludní na balkóne.

Bilancia jeho konania je osem mŕtvych a 15 zranených. Jednou z obetí bol aj strelec samotný - spáchal samovraždu potom, keď ho do hrude smrteľne zasiahol jeden z kukláčov. Celkovo na Harmana polícia vypálila 15 striel. Zasiahla ho však len jedna.

Samotár a čudák

Harmana, ktorý bol v čase tragédie dva roky nezamestnaný, označovali susedia za nekonfliktného čudáka a samotára, ktorý žil v garsónke sám. Polícia našla v jeho byte celý arzenál zbraní. Bol členom zväzu vojakov v zálohe, držiteľom zbrojného preukazu, ale psychotesty neabsolvoval.

Zo znaleckého posudku a výsledkov toxikologicko-chemického vyšetrenia vyplynulo, že počas útoku bol pod vplyvom alkoholu a drog.

Zdroj: SITA

Tragédia, ktorá zmenila Slovensko

Tragické udalosti v Devínskej Novej Vsi viedli k lepšiemu vyzbrojeniu policajtov, k zavedeniu pravidelných psychotestov pre legálnych držiteľov zbraní, ako aj k sprísneniu pravidiel týkajúcich sa držania zbraní, čím sa tisícky nelegálne držaných zbraní podarilo dostať pod kontrolu.

O udalosti informovali aj v zahraničí. Zdroj: webmedia.newseum.org

Motív si vzal do hrobu

Vzhľadom na túto tragédiu vyhlásila vláda SR 2. septembra 2010 štátny smútok v čase od 8.00 do 18.00 h. Vyšetrovanie devínskeho masakra ukončila polícia v roku 2011. Trestné stíhanie však zastavila z dôvodu smrti útočníka, a tak motív streľby Ľubomíra Harmana, ktorý bol pochovaný na neznámom mieste, zostal neznámy.

Predpokladá sa, že k činu ho viedli spory s rodinou, ktorú popravil. Vzhľadom na to, že mal pri sebe hotový arzenál, je však možné, že aj jeho ďalšie vyčíňanie bolo naplánované. Či to tak bolo, alebo išlo o skrat, sa nik nedozvie. Harman si tajomstvo odniesol do hrobu.