Raši má pochybnosti o novom šéfovi NASESu: Zameral sa na jeho firmu, čudné sumy a okamžitá reakcia

BRATISLAVA - Novým šéfom národnej agentúry NASES sa stal Pavol Karel, ktorého do funkcie vymenovala vicepremiérka regionálneho rozvoja, investície a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). Na osobu Karela sa okamžite pozrel niekdajší minister pre investície Richard Raši z Hlasu-SD. Tomu sa nepozdáva, ako Karelova firma za posledný rok hospodárila, a to len s dvoma zamestnancami. Vládny NASES okrem iného spravuje také stránky ako Slovensko.sk či vládnu sieť Govnet.sk.

Raši sa zameral na kolónku zisku Karelovej firmy za posledný rok, ktorý však nebol ani tak "ziskom". "Neviem, aký je pán Karel manažér, ale otázniky musí vyvolávať vyše 70 tisícová strata jeho firmičky s dvoma zamestnancami, ktorú vyprodukoval za minulý rok," píše Raši, ktorý má na duši ešte viac otáznikov.

"Keď sa pozriete na finančné výsledky jeho firmy, napríklad, v roku 2016 jeho konzultačná firma dosiahla tržby vo výške 570 000 eur, ale daň zaplatila iba vo výške necelých 3000 eur. Pri konzultačnej firme s dvoma zamestnancami, je to veľmi málo a verím, že to finančná správa pri daňovej kontrole preverí," pokračuje Raši.

Zdroj: Facebook/Richard Raši

Firme sa finančne nedarí

Pavol Karel pochádza zo súkromného IT sektora. Vyše tridsať rokov sa angažoval na rôznych manažérskych pozíciách v tomto sektore. Svoje pôsobenie počas posledných desiatich rokov venoval svojej firme Fairdyne, kde pôsobil ako konzultant. Firma má podľa informácií zo Štatistického úradu SR skutočne len dvoch zamestnancov.

Podľa portálu Finstat však za posledný rok vykázala výraznú stratu, ktorá predstavuje viac ako 70-tisíc eur. To je pri počte dvoch zamestnancov naozaj závažná čiastka. Najväčšie tržby mala táto firma uprostred roka 2016, no odvtedy to s ňou ide "dole kopcom".

Zdroj: reprofoto Finstat.sk

Karel uznáva, že výsledky firmy ho netešia, no má vysvetlenie

Na tieto skutočnosti sme sa pýtali aj priamo u nového šéfa NASESu Pavla Karela. Ten prišiel s vysvetlením, prečo mala firma takú výraznú stratu. „Výsledok minulého roku ma neteší, no nevyšli nám nejaké projekty, o ktoré sme sa snažili. Na výške straty sa podpísali hlavne mzdové náklady (vrátane odvodov) zamestnancov," vysvetľuje nový predseda NASESu.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Raši komentuje len to, čo sa mu hodí

Karel spomína aj výrazné tržby, ktoré firma vykázala pred štyrmi rokmi. "V roku 2016 sme mali výnosy vo výške 570 000 eur. Priame náklady na nakupované služby boli vo výške 336 000 eur. Okrem dane zo zisku vo výške necelých 3 000 eur boli mzdové náklady vo výške približne 198 000 eur, v ktorých sú zahrnuté aj zdravotné a sociálne odvody, tvorba sociálneho fondu a príspevky zamestnávateľa na stravu," vysvetľuje Karel, ktorý s kritizujúcim Rašim o tom, že bol štát ukrátený o financie, nesúhlasí.

"Z uvedenej sumy boli zdravotné odvody vo výške približne 14 000 eur, sociálne poistenie vo výške približne 35 000 eur a dane z miezd vo výške približne 29 000 eur. Štát ukrátený nebol, pán Raši komentuje len položky, ktoré sa mu hodia," uzavrel Karel.