Poriadne ostrá debata Remišovej a Rašiho: Nič si nedarovali, vystúpte zo strany!

BRATISLAVA - Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) si myslí, že pri všetkých škodách, ktoré na poste generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne napáchal nominant Smeru-SD Ľubomír Vážny, je jeho odvolanie vecou, ktorá za to určite stojí. Uviedla to v nedeľu v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Jej predchodca Richard Raši však oponoval, že ak Vážny pochybil, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak ho mal odvolať hneď, nie až teraz. "Možno je už načase, pani Remišová, aby sa zaviedla hmotná zodpovednosť politikov. Toľko ste o nej hovorili a nič sa v tom neurobilo," vyzval Raši ministerku. Tá na otázku o zvolení nového riaditeľa SP Juraja Káčera bez výberového konania odpovedala, že je v tomto prípade konfrontovaná konaním svojich koaličných partnerov. "My v strane Za ľudí sme sľubovali transparentné verejné výberové konania," vysvetlila s tým, že presne tak bol zvolený aj riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavel Karel. Vo vládnej garnitúre však má Za ľudí iba dva zo 16 hlasov.

Raši na adresu Remišovej uviedol, že by strane Za ľudí možno pomohlo, keby z nej vystúpila rovnako, ako to podľa neho pomohlo v prípade OĽANO. Ako však odpovedala Remišová, na takéto útočné vyjadrenia nemá čas reagovať, pretože po Rašim musí upratovať a aktuálne sa napríklad zaoberá auditom na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ), kde našla 121 "vecí", ktoré sú v nesúlade buď so zákonom alebo bezpečnostnými nariadeniami.

Na margo zverejnenia takmer stostranového dokumentu o reformných plánoch, ktoré Slovensko musí doručiť Európskej komisii, aby mohlo čerpať miliardy z Fondu obnovy, Remišová uviedla, že pred verejnosť chce vláda predstúpiť už s niečím konkrétnym v rukách. "Úmysel bol dobrý, výkon trochu horší," odpovedala na otázku, či je podľa nej normálne, že dokument ešte stále nie je dostupný verejnosti. Ako však ubezpečila, EK bude dokument schvaľovať až v apríli 2021, takže času na konzultáciu bude dostatok. Raši skritizoval, že proces je úplne opačný, ako vláda deklarovala. Podľa jeho slov to kritizujú aj odborníci, po schválení dokumentu na koaličnej rade sa doň už bude dať len ťažko niečo vložiť. "Je to netransparentné," uzavrel Raši.