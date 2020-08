ONLINE Prívalové dažde zasiahli Slovensko: Pod vodou je opäť aj obec Pichne

Počasie podľa lokality nájdete na Predpovede.sk

búrky na mnohých miestach Slovenska hrozia aj v stredu až do 18.00 hodiny

podľa meteorológov môžu spôsobiť aj škody menšieho rozsahu

hasiči sú v teréne od uplynulého večera, ich pomoc je potrebná aj v stredu

ONLINE

16:50 - Cestné komunikácie v obci Pichne poškodené aj pri predchádzajúcich záplavách plánuje podľa slov starostu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja opravovať v polovici septembra. "Najprv budú robiť priekopy, až potom budú dávať nový asfalt," ozrejmil. Podľa slov prednostu sninského okresného úradu Evalda Štofíka bola situácia v súvislosti s utorkovou prietržou mračien v okrese najkritickejšia len v Pichniach, kde vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. "Hrozilo to (vyhlásenie tretieho stupňa povodňovej aktivity, pozn.) na viacerých miestach, ale nič viac sa nevybrežilo. Ešte stále trochu mrholí, uvidíme, čo sa bude diať," zhodnotil.

16:40 - Obec Pichne v okrese Snina sa po dvoch mesiacoch opäť ocitla pod vodou. Ako sa vyjadril starosta obce Július Baník, v dôsledku prívalového dažďa sa v utorok (18. 8.) večer vybrežil miestny potok a voda na hlavnej ceste dosahovala výšku pol metra. "Pivnice sú vytopené, na komunikáciách nám zase urobilo diery. Z lúk išlo veľmi veľa vody, ale nemala takú veľkú intenzitu, ako naposledy," povedal s tým, že pod vodou sa ocitli pozemky približne 50 domácností. Ako doplnil, vybrežená voda strhla aj viac ako 40 metrov zámkovej dlažby na miestnom chodníku, ktorú sa im po záplavách spred dvoch mesiacov podarilo uložiť.

14:05 - Slovenský hydrometeorologický ústav zverejnil klimatologické zhodnotenie 33. týždňa. "V doterajšom priebehu augusta je v aktuálnom roku nadnormálne teplo, ale vyskytuje sa aj pomerne veľa búrok," uviedli. Viac sa dočítate v ich príspevku na sociálnej sieti.

14:00 - Zábery z uplynulých dní vyrážajú dych. Pondelková búrka priniesla do okresu Komárno "mimoriadne vysoké úhrny zrážok, väčšie krúpy a silný downburst (ničivý vietor), vykazovala aj supercelárne črty, teda jej výstupný prúd bol rotujúci, a teda silnejší a stabilnejší, ako v iných búrkach," uvádza SHMÚ.

13:45 - Meteo Východ na svojej facebookovej stránke uvádza, že pribudla búrka v okolí Buzice a Moldavy nad Bodvou. Zrážky sú lokálne výdatné.

11:46 - "V priestore medzi pásmami trvalých zrážok sa začínajú vytvárať prehánkové jadierka, niektoré sú aj stacionárne a tak môžu priniesť výdatnejšie lokálne zrážky," upozornilo na sociálnej sieti Meteo Východ.

11:00 - SHMÚ zverejnilo záber z Komárna. Zachytáva oblohu pred intenzívnou búrkou. Fotografia vznikla 17. augusta.

10:43 - Dokedy potrvá obdobie bohaté na zrážky? SHMÚ predpokladá, že sa skončí už dnešným dňom. Od štvrtku by malo prevládať slnečné počasie, len prechodne sa oblačnosť zväčší, no prehánky sa vyskytnú len výnimočne.

10:40 - Zrážky podľa meteorológov ešte neustali, pásmo trvalého dažďa je nad stredným Slovenskom a v blízkom okolí, ako aj na krajnom východe. "Spomínané zrážkové úhrny tak budú ešte navýšené. Búrky sa aktuálne nevyskytujú, no v priebehu dňa sa ešte vyskytnúť môžu," varuje SHMÚ.

10:35 - SHMÚ informovalo, že za uplynulých 24 hodín najviac napršalo na severozápade Slovenska, väčšinou 20-60 milimetrov. "V Rajci však lokálne spadlo aj viac, napr. na stanici Rajecká Lesná (východ) 74 mm a Stránske až takmer 89 mm," priblížili mereorológovia.

10:30 - Deň PO: Slávka zachytila situáciu v Humennom deň po kalamite. Ako uviedla, v blízkosti jej domu aktuálne vykonávajú čistenie kanalizácie. Myslí si, že preventívne malo mesto túto činnosť vykonať už skôr. Ona sama však nepostrehla, že by k tomu došlo.

Ako opísala, v miestnom potoku aktuálne plávajú kusy asfaltu z chodníkov a ciest. Dá sa predpokladať, že škody budú obrovské. V jej prípade zaplavilo najmä dvor, voda sa dostala aj do pivnice. U susedov sú však podľa jej slov škody o čosi väčšie.

09:45 - Zábery z utorka: Približne hodinu trvajúca prietrž mračien spôsobila v utorok podvečer v Humennom záplavy viacerých cestných komunikácií.

09:00 - Primátor Humenného Miloš Meričko na sociálnej sieti uviedol, že v utorok spadlo miestami okolo 70 milimetrov zrážok. Škody budú odstraňovať aj v priebehu dneška. Ľudia upozorňujú najmä na zničené cesty.

08:30 - Predposledný júnový víkend zasiahla obec Pichne (okres Snina) prírodná skaza, prívalové dažde miesto zatopili niekoľkokrát po sebe. Škody počítali na státisíce. Po necelom mesiaci sú miestni opäť zúfalí, živel udrel v utorok večer znova a obec sa ocitla pod vodou.

08:00 - Hasiči odstraňujú následky včerajších povodní a prívalových dažďov aj v stredu. "Pokračuje to aj dnes čerpaním, máme toho dosť. Nie je to v takom rozsahu ako včera, ale volajú nám ľudia najmä z Humenného, že majú zatopené záhrady a pivnice," povedal operačný dôstojník prešovského krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru. (TASR)

Výstrahy na stredu

Búrky na mnohých miestach Slovenska hrozia aj v stredu až do 18.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia pre celý Košický a Prešovský kraj. Tiež väčšinu Žilinského kraja a okresy Brezno, Revúca a Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji.

Búrky tejto intenzity sú podľa meteorológov bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu. "Predstavujú potencionálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňuje SHMÚ.

V okresoch Považská Bystrica a Púchov v Trenčianskom kraji a v ďalších okresoch Žilinského kraja meteorológovia varujú pred dažďom. Tieto výstrahy platia do 14.00 h.

Hrozia aj povodne

Na Považí, Liptove, Kysuciach či v povodí Bodrogu hrozia v stredu aj povodne. Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pre rieku Rajčanka v okrese Žilina a výstrahy prvého stupňa pre okresy Bytča, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Michalovce, Sobrance a Trebišov.

Ničivé lejaky na východe krajiny

Hasiči boli k zásahom v utorok večer povolávaní od 17.00 h, z poslednej akcie sa vrátili o 22.30 h. "Dobrovoľníci odčerpávali vodu do rána, do 4.00 h. Bolo to Humenné, ale aj okolité obce," uviedol operačný dôstojník prešovského krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru s tým, že okrem obcí v Humenskom okrese pomáhali hasiči s odčerpávaním vody aj v obci Pichne v okrese Snina a v Milpoši v Sabinovskom okrese.

Podľa hovorcu Slovenského vodohospodárskeho podniku Mariána Bocáka vyhlásili v utorok tretí stupeň povodňovej aktivity obce Milpoš, Pichne a Gruzovce (okres Humenné).

"Druhé stupne povodňovej aktivity sú obcami vyhlásené vo Víťazovciach, Sopkovciach, Ohradzanoch, v obciach Brestov, Nižné Ladičkovce, Myslina, Závadka a v meste Humenné," doplnil s tým, že stupne povodňovej aktivity sa môžu počas dňa vzhľadom na aktuálnu hydrologickú situáciu alebo vykonané zabezpečovacie práce meniť.

Vodohospodári aktuálne vykonávajú zabezpečovacie práce po povodniach z predchádzajúcich dní v obci Chminianske Jakubovany, kde podľa Bocáka správca zároveň podáva podnet na okresný úrad vo veci zabezpečenia odstránenia komunálneho odpadu, ktorý spôsobil zátarasy na vodnom toku Jakubovianka a spôsobil zaplavenie obydlí. Práce realizujú aj v obciach Babie, Radoma, Kurima, Lomné, Nechválova Polianka, Ňagov, Palota a v mestách Trebišov a Medzilaborce.

Pri bezprostredných zabezpečovacích prácach malo v utorok podľa Bocákových slov v teréne zasahovať 55 vodohospodárov s 35 kusmi techniky. "Na stabilizáciu svahov sa použilo 300 ton lomového kameňa," dodal s tým, že vodohospodári sú v teréne opäť od stredajšieho rána, pričom zabezpečujú miesta, kde to v utorok vplyvom vysokej vody možné nebolo.

